Air Canada rehausse l’expérience aéroportuaire haut de gamme avec de nouveaux établissements Café Air Canada à Montréal et à Vancouver

Le deuxième Café Air Canada à l’aéroport de Vancouver, situé dans le hall C de l’aérogare des vols intérieurs, offre un espace haut de gamme de 84 places inspiré du design et de la culture culinaire de la côte Ouest

Le nouveau Café Air Canada de 62 places à l’aéroport Montréal-Trudeau, situé dans la zone des départs transfrontaliers, met à l’honneur la culture du café emblématique de la ville et les saveurs locales

Les deux établissements proposent un service de bar complet, une carte de plats et de boissons mettant en valeur des ingrédients et produits locaux, ainsi qu’une sélection de plats à emporter

Ces ouvertures s’inscrivent dans le programme pluriannuel du transporteur visant à moderniser son réseau mondial de salons





MONTRÉAL, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a inauguré aujourd’hui un deuxième Café Air CanadaMC à l’aéroport international de Vancouver (YVR), destiné aux clients admissibles de ses vols intérieurs, élargissant l’offre haut de gamme au sol et poursuivant ses investissements dans l’expérience client. Cette initiative fait suite au lancement réussi d’un nouveau Café Air Canada à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL), dans la zone des vols transfrontaliers.





« Notre premier Café Air Canada à Vancouver rendait déjà hommage à l’esprit de la ville, et nous sommes ravis de renforcer ce lien grâce à un deuxième établissement, plus spacieux et offrant encore plus des caractéristiques qu’aiment nos clients, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale – Produits et Services, à Air Canada. Les nouveaux établissements Café Air Canada de Vancouver et de Montréal constituent des éléments clés de notre engagement à continuer d’investir dans l’expérience client. Chacun a été conçu pour refléter l’esprit singulier de la ville dans laquelle il se trouve, et nous sommes impatients d’accueillir nos clients dans ces nouveaux espaces. »

Le nouveau Café Air Canada à l’aéroport international de Vancouver reflète la sérénité de la côte Ouest

Ouvrant ses portes aujourd’hui, le deuxième Café Air Canada à Vancouver est situé dans le hall C, près des portes d’embarquement 50 et 51, et offre une superficie de 417 mètres carrés (4 489 pieds carrés) pour accueillir 84 invités. Au cœur de cette expérience haut de gamme se trouve un service de bar complet : des cafés de spécialité préparés par des baristas, des bières artisanales locales en fût et une sélection de vins locaux, notamment le Narrative Red et un vin mousseux rosé, tous deux élaborés par Okanagan Crush Pad, partenaire de longue date, ainsi qu’une impressionnante gamme de vins internationaux et de cocktails artisanaux.

Le menu est composé de produits locaux saisonniers qui reflètent le dynamisme de la scène culinaire de Vancouver. Les clients peuvent déguster des classiques, comme le bao farci de porc Char Siu, le bao au cari végétalien, le kimbap végétarien fraîchement préparé et les douceurs sucrées de Lee’s Donuts, établissement emblématique de Granville Island.

Le design du Café Air Canada, conçu par le cabinet SmartDesign Group de Vancouver, s’inspire du lien profond qu’entretient la ville avec son cadre naturel. Un plafond sculptural évoque le littoral du parc Stanley, tandis que les luminaires du studio A-N-D de Vancouver rappellent la forme organique des galets. Une œuvre sur mesure intitulée Connections, réalisée par Kelly Cannell, artiste salish de la Côte et membre de la Bande de Musqueam, enveloppe l’espace également agrémenté par un tableau de l’artiste locale Renée Van Halm.

Le nouveau Café Air Canada à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal célèbre la culture locale

L’ouverture du Café Air Canada à Vancouver fait suite à celle, le 24 mars dernier, d’un deuxième établissement à l’aéroport Montréal-Trudeau, situé dans la zone des départs transfrontaliers. L’espace, d’une capacité de 62 places, s’inspire de la célèbre culture du café de « troisième vague » de la ville et offre aux voyageurs à destination des États-Unis une expérience haut de gamme avant leur vol.

Le menu propose des classiques montréalais emblématiques, comme des sandwichs à la viande fumée, des bagels frais, des viennoiseries artisanales, dont des croissants fourrés à la crème de pistache, ainsi qu’une soupe végétalienne créée par Sagamité Watso, une entreprise québécoise autochtone. La sélection de boissons met à l’honneur le savoir-faire artisanal du Québec, avec des vins du domaine L’Orpailleur, du gin de la Distillerie du Fjord et des bières artisanales de la brasserie montréalaise RJ Brasseur.

Investir dans l’expérience aéroportuaire

Ces investissements s’inscrivent dans le programme d’Air Canada visant à moderniser son réseau mondial de salons, d’autres ouvertures et rénovations étant prévues pour 2026 et au-delà. Parmi les invités pouvant accéder aux établissements Café Air Canada de Vancouver et de Montréal figurent les clients d’Air Canada voyageant en Classe affaires, les membres de statut Aéroplan 50K, 75K et Super Élite, les membres Star Alliance Gold, ainsi que les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan prestige comarquée.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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