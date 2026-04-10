FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 03 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

AMF2017!          
 Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
 Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
 SIREN : 572058329        
 Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
            
 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
            
 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
 Opérations du mois de :mars       
            
 I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
 Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :253 522/5,78%  
            
 Solde au [date], date de la dernière déclaration :    252 562  
            
 Nombre de titres achetés dans le mois :    1 773  
 Nombre de titres vendus dans le mois :     813  
 Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
 Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
            


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
02/03/2026CICA3131 24,30 753,30 
02/03/2026CICV2525 24,48 611,90 
03/03/2026CICA134134 23,993 215,20 
03/03/2026CICV11 24,30 24,30 
04/03/2026CICA3333 24,00 792,10 
04/03/2026CICV66 24,10 144,60 
05/03/2026CICA6363 24,011 512,60 
05/03/2026CICV5858 24,101 397,70 
06/03/2026CICA5151 24,031 225,40 
06/03/2026CICV7979 24,241 915,30 
09/03/2026CICA1111 24,15 265,60 
09/03/2026CICV4141 24,601 008,60 
10/03/2026CICA374374 23,828 907,00 
10/03/2026CICV1111 23,73 261,00 
11/03/2026CICA5151 23,591 203,20 
11/03/2026CICV11 23,80 23,80 
12/03/2026CICA195195 22,824 450,00 
12/03/2026CICV5151 22,851 165,50 
13/03/2026CICA176176 22,293 922,40 
13/03/2026CICV5050 22,441 122,00 
16/03/2026CICA130130 22,012 861,10 
16/03/2026CICV2727 22,30 602,10 
17/03/2026CICA11 22,00 22,00 
17/03/2026CICV6969 22,321 540,40 
18/03/2026CICA2424 22,51 540,20 
18/03/2026CICV1212 22,72 272,60 
19/03/2026CICA2828 22,40 627,20 
19/03/2026CICV11 22,40 22,40 
20/03/2026CICA1111 22,40 246,40 
20/03/2026CICV1212 22,58 271,00 
23/03/2026CICA1111 22,42 246,60 
23/03/2026CICV1717 22,60 384,20 
24/03/2026CICA5454 22,961 239,90 
24/03/2026CICV192192 23,234 459,60 
25/03/2026CICA4848 22,801 094,40 
25/03/2026CICV8282 23,251 906,20 
26/03/2026CICA4444 22,801 003,40 
26/03/2026CICV11 23,00 23,00 
27/03/2026CICA9191 22,562 053,20 
27/03/2026CICV3939 22,58 880,70 
30/03/2026CICA9696 22,052 117,20 
30/03/2026CICV66 22,47 134,80 
31/03/2026CICA116116 22,022 554,30 
31/03/2026CICV3232 22,12 707,80 

Pièce jointe


Attachments

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