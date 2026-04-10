Luotea Oyj

Pörssitiedote

10.4.2026 klo 15:30





Solnan käräjäoikeuden tuomio asiassa, joka koski Luotea Oyj:n konserniyhtiötä Luotea FM AB:tä

Tuomion yhteenveto

Solnan käräjäoikeus on antanut tuomionsa riita-asiassa Luotea FM AB:n ("Luotea") ja Micasa Fastigheter i Stockholm AB:n ("Micasa") välillä.

Käräjäoikeus hyväksyi valtaosan Luotean vaatimuksista sekä perusteen että määrän osalta ja hylkäsi lähes kaikki Micasan vaatimukset. Micasa määrättiin maksamaan Luotealle 18,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,7 miljoonaa euroa) sekä korot ja Luotean oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 43 miljoonaa kruunua (noin 4,0 miljoonaa euroa).

Oikeudenkäynnin tausta

Kesäkuussa 2022 Luotea, joka kuuluu Luotea Oyj:n muodostamaan konserniin, nosti kanteen entistä asiakastaan Micasaa vastaan Solnan käräjäoikeudessa. Luotea vaati Micasaa suorittamaan Luotealle palvelusopimuksen perusteella maksamatta olevat 23,4 miljoonan Ruotsin kruunun saamiset.

Maaliskuussa 2023 Micasa kiisti Luotean korvaus- ja maksuvaatimukset ja nosti samalla vastakanteen, jossa se vaati yhteensä noin 141 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisia korvauksia Luotealta.

Käräjäoikeuden käsittely päättyi joulukuussa 2025, ja tuomio annettiin tänään, 10. huhtikuuta 2026.

Käräjäoikeus hyväksyi valtaosan Luotean vaatimuksista sekä perusteen että määrän osalta ja hylkäsi lähes kaikki Micasan vaatimukset. Micasa määrättiin maksamaan Luotealle 18,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,7 miljoonaa euroa) sekä korot ja Luotean oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 43 miljoonaa kruunua (noin 4,0 miljoonaa euroa). Luotea ei ollut tehnyt varauksia Micasan vastakanteen varalta. Luotean omien vaatimusten osalta aiemmin kirjattu saatava (10,3 miljoonaa Ruotsin kruunua, noin 0,9 miljoonaa euroa) kirjattiin alas joulukuussa 2025.

Tuomiolla ei ole vaikutusta Luotea-konsernin taloudelliseen ohjeistukseen. Luotea ei kirjaa tuomion myönteistä lopputulosta tulokseen ennen kuin tuomio on lainvoimainen ja saatavien perinnästä on riittävä varmuus.

Seuraavat askeleet

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Osapuolilla on oikeus valittaa tuomiosta.



LUOTEA OYJ

Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907



Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.



Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

