Notice of General Meeting

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndag den 11 maj kl. 15.00 på Wieslanders väg 3, 504 13 Borås

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2026,

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till reception@nilorn.com senast den 5 maj 2026.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 5 maj 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängden.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två justeringsmän.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11 Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.

12 Val av revisor.

13 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

15 Stämmans avslutande.





BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av dagordning (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Nilörngruppen AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Fredrik Classon eller, vid förhinder för honom, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera att röstlängden blir rätt återgiven i stämmoprotokollet.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den 13 maj 2026. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear tisdagen 19 maj 2026.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 2, 9-12)

Nilörngruppen har ingen valberedning då ägarbilden är tydlig i och med att AB Traction äger en majoritet av rösterna. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning.

Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets majoritetsägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.

Huvudägaren har ansvaret för att lämna förslag i valärenden och har underrättat styrelsen om följande förslag:

Punkt 2 - att Petter Stillström eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman;

Punkt 9 - 11 Styrelsen föreslås bestå av fem personer och inga suppleanter. Till styrelsen föreslås omval av Per Wagnås, Annika Elfström, Magnus Johansson och Petter Stillström samt nyval av Per H. Storm Danielsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Per H. Storm Danielsen född 1956 är industrirådgivare med bakgrund från Paxar, Avery Dennison och Newtrims.

Aktieinnehav i Nilörngruppen: 0

Punkt 12 - föreslås omval av PwC, som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.





Godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 13):

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14):

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier av Serie B. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket p. 6 aktiebolagslagen. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två̊ tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ÖVRIGT

Majoritetsregler

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av stämmans beslut och bemyndigande.

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 20 041 988.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 13 och huvudägarens motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Wieslanders Väg 3-5, 504 31 Borås, och på bolagets hemsida, www.nilorn.se senast från den 20 april 2026 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 30 april 2026 till Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås eller e-post: reception@nilorn.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 6 maj 2026. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.nilorn.se, och kan även begäras under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås eller per telefon 033 700 88 88.

Borås i april 2026

Nilörngruppen AB

(publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Nilörngruppen AB (publ), org nr 556322-3782, ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2026 kl. 14,30

Attachment