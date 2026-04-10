NORTH ATLANTIC ENERGIES : Redémarrage progressif des unités concernées par l’arrêt de maintenance planifié d’une partie de la raffinerie North Atlantic de Gravenchon

North Atlantic Raffinage entame les phases préliminaires de redémarrage de certaines unités de sa raffinerie de Gravenchon, à la suite de l’arrêt de maintenance planifiée d’une partie des installations, dont les travaux sont en phase d’achèvement.

Les unités concernées seront progressivement remises en service à compter du 11 avril 2026.

Durant la phase de redémarrage, estimée à environ une semaine, des épisodes intermittents de torchère ainsi qu’un niveau sonore ponctuellement supérieur à la normale pourront être observés. Les torchères constituent un dispositif essentiel du système de sécurité de la raffinerie.

North Atlantic Raffinage, en coordination avec les entreprises mobilisées, met en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des opérations et limiter au maximum les nuisances. La direction de la raffinerie présente par avance ses excuses pour les éventuels désagréments et remercie les riverains pour leur compréhension.

Ce grand arrêt planifié a permis de réaliser des travaux d’inspection et de maintenance sur des équipements fonctionnant habituellement en continu. À cette occasion, environ 450 000 heures de travail ont été effectuées, avec la mobilisation de 1 200 personnes par jour au pic d’activité sur le site.

Il a également permis de déployer plusieurs projets structurants visant à renforcer l’efficacité énergétique et la compétitivité du site, notamment par l’amélioration de l’intégration thermique de certaines unités et la mise en œuvre de dispositifs de récupération de chaleur fatale, permettant une réduction estimée à 10 000 tonnes de CO₂ par an, calculée selon une méthodologie conforme aux standards internationaux de comptabilité carbone.

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