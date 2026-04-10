Umsetzungsfahrplan zur Fusion

QUÉBEC CITY, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX: PDI) („PDI“) und Robex Resources Inc. (ASX: RXR, TSX-V: RBX) („Robex“) geben den detaillierten Umsetzungsfahrplan für die Fusion der beiden Unternehmen bekannt (die „Transaktion“).

Die Transaktion wird im Rahmen eines gesetzlich vorgesehenen Arrangement-Plans in der Provinz Québec, Kanada, gemäß dem Business Corporations Act (Québec) („Arrangement“) auf der Grundlage der Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober 2025 (in der geänderten Fassung) durchgeführt.

Wie am 8. April 2026 bekannt gegeben, sind alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt oder (soweit zutreffend) aufgehoben worden. Die Transaktion ist bedingungslos und wird zum Abschluss und zur Umsetzung („Umsetzung“) gebracht, wobei das Datum des Inkrafttretens auf den 15. April 2026 („Datum des Inkrafttretens“) festgelegt ist.

Im Rahmen der Umsetzung der Transaktion werden die Aktionäre von Robex sowie die Inhaber von CDIs ihre Robex-Aktien bzw. -CDIs am Tag der Umsetzung gemäß den Bedingungen des Arrangements gegen neu ausgegebene Stammaktien von PDI umtauschen.

Jede Robex-Aktie und jeder Robex-CDI wird gegen 7,862 PDI-Aktien umgetauscht (das „Umtauschverhältnis“), wobei Bruchteile auf die nächste ganze PDI-Aktie abgerundet werden.

Mit Umsetzung gilt:

Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber halten keine Robex-Aktien bzw. -CDIs mehr;

Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber erhalten PDI-Aktien über das jeweilige kanadische bzw. australische PDI-Aktienregister; und

ausstehende Robex-Wertpapiere, die ausgeübt oder in Robex-Aktien umgetauscht werden können, bleiben gemäß ihren jeweiligen Bedingungen bestehen, sind jedoch in eine entsprechend dem Umtauschverhältnis angepasste Anzahl von PDI-Aktien und – soweit zutreffend – zu einem angepassten Ausübungspreis ausübbar bzw. umtauschbar.



Inhaber von Robex-CDIs müssen keine Maßnahmen ergreifen, um ihre PDI-Aktien zu erhalten. Eingetragene Robex-Aktionäre müssen ein Übermittlungsschreiben zusammen mit dem Aktienzertifikat oder DRS-Beleg (Direct Registration System), die ihre Robex-Aktien repräsentieren, an die Verwahrstelle für das Arrangement, Computershare Investor Services Inc. („Verwahrstelle“), an die im Übermittlungsschreiben angegebene Adresse senden, um ihre PDI-Aktien zu erhalten. Das Übermittlungsschreiben wurde allen eingetragenen Robex-Aktionären wie vorgeschrieben zugesandt und ist unter dem SEDAR+-Profil von Robex auf sedarplus.ca abrufbar. Nicht-eingetragene Robex-Aktionäre wenden sich bei Fragen zum Erhalt ihrer PDI-Aktien bitte an ihren Intermediär. Depotauszüge werden nach der Umsetzung gemäß dem nachstehenden vorläufigen Zeitplan versandt.

Nach der Umsetzung gilt:

Delisting der Robex-Aktien von der TSX Venture Exchange („TSX-V“);

Streichung der Robex-CDIs vom Handel an der Australian Securities Exchange („ASX“); und

PDI wird weiterhin an der ASX unter dem Kürzel „PDI“ gehandelt; die Aufnahme des Handels an der Toronto Stock Exchange („TSX“) wird voraussichtlich kurz nach der Umsetzung unter dem Tickersymbol „PDI“ beginnen.



Der vorläufige Zeitplan für die Umsetzung der Transaktion ist nachstehend aufgeführt.

Ereignis Voraussichtliches Datum Letzter Handelstag für Robex-CDIs an der ASX Freitag, 10. April 2026 Letzter Tag für grenzüberschreitende Transaktionen zur Umbuchung von Wertpapieren zwischen dem Robex-Aktien- und dem CDI-Register Freitag, 10. April 2026 Stichtag für Robex-CDIs Dienstag, 14. April 2026 Datum des Inkrafttretens Mittwoch, 15. April 2026 Ausgabe von PDI-Aktien an die Verwahrstelle zur Durchführung des Umtauschs für ehemalige Robex-Aktionäre (mit Ausnahme von Robex-CDI-Inhabern) Mittwoch, 15. April 2026 Delisting der Robex-Aktien von der TSX-V Donnerstag, 16. April 2026 Aufnahme des Handels mit PDI-Aktien an der TSX Freitag, 17. April 2026 Ausgabe von PDI-Aktien an ehemalige Robex-CDI-Inhaber Dienstag, 21. April 2026 Beginn des regulären Handels an der ASX (PDI-Aktien) Mittwoch, 22. April 2026 Versand von Bestandsaufstellungen und Umsetzungsschreiben an ehemalige Robex-CDI-Inhaber Mittwoch, 22. April 2026



STEUERLICHE HINWEISE: STEUERSTUNDUNG BEI AKTIENTAUSCH (SCRIP-FOR-SCRIP CGT ROLL-OVER RELIEF)

Robex hat beim Commissioner of Taxation einen Antrag auf eine verbindliche Steuerauskunft für eine Gruppe von Steuerpflichtigen (Class Ruling) bezüglich der Inanspruchnahme der Steuerstundung beim Aktientausch für in Australien ansässige Aktionäre gestellt. Der Commissioner wird eine solche verbindliche Steuerauskunft erst nach Abschluss der Transaktion erteilen. Jede erlangte verbindliche Steuerauskunft wird nach Erlass durch den Commissioner über die Offenlegungen von PDI an der ASX verfügbar sein.

Sollte die Steuerstundung bestätigt werden, können berechtigte Robex-Aktionäre diese für den Umtausch ihrer Robex-Aktien oder -CDIs in PDI-Aktien in Anspruch nehmen. Die Entscheidung darüber treffen die Aktionäre bei der Erstellung ihrer australischen Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr, in dem die Transaktion umgesetzt wird. Den Aktionären wird empfohlen, unabhängige steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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PDI-Anlegeranfragen PDI-Medienanfragen (UK/Global) Andrew Pardey Bobby Morse/George Pope CEO & Managing Director Burson Buchanan E: info@predictivediscovery.com E: predictive@buchanancomms.co.uk T: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808 667035 PDI-Medienanfragen (Australien) Sam Macpherson/John Gardner VECTOR Advisors E: smacpherson@vectoradvisors.au / jgardner@vectoradvisors.au T: +61 401 392 925 / +61 413 355 997 Robex-Anlegeranfragen Robex-Medienanfragen Matthew Wilcox Nathan Ryan CEO & Managing Director NWR Communications E: investor@robexgold.com E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au T: +61 420 582 887



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Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion, Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage sowie geopolitische, soziale und regulatorische Risiken, Betriebs- und Kostenrisiken, den spekulativen Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der Reserven, Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen PDI und Robex tätig sind oder in Zukunft tätig sein könnten, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalbeschaffung und -bindung, arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Risiken, die in den von PDI bei der ASX eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten und den von Robex bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben sind.

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