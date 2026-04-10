Calendrier de mise en œuvre de la fusion

QUÉBEC, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX : PDI) (« PDI ») et Robex Resources Inc. (TSX-V : RBX et ASX : RXR) (« Robex ») ont le plaisir de communiquer le calendrier détaillé de mise en œuvre de la fusion entre les deux sociétés (l’« Opération »).

L’Opération est mise en œuvre dans le cadre d’un Plan d’arrangement prévu par la loi dans la province de Québec, au Canada, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (« l’Arrangement »), conformément à la Convention d’arrangement datée du 5 octobre 2025 (telle que modifiée).

Comme annoncé le 8 avril 2026, toutes les conditions préalables ont été satisfaites ou levées (le cas échéant), et l’Opération est désormais inconditionnelle et entre dans sa phase finale et de mise en œuvre (la « Mise en œuvre »), dont la date d’entrée en vigueur est prévue le 15 avril 2026 (« Date d’entrée en vigueur »).

Dans le cadre de la Mise en œuvre de l’Opération, les actionnaires de Robex et les détenteurs de CDI échangeront leurs actions Robex ou leurs CDI, le cas échéant, contre des actions ordinaires de PDI nouvellement émises à la date de Mise en œuvre, conformément aux modalités de l’Arrangement.

Chaque action Robex et chaque CDI Robex seront échangés contre 7,862 actions PDI (le « Rapport d’échange »), les fractions étant arrondies à l’entier inférieur le plus proche.

À l’issue de la Mise en œuvre :

les actionnaires de Robex et les détenteurs de CDI cesseront de détenir des actions Robex et des CDI ;

les actionnaires de Robex et les détenteurs de CDI se verront attribuer des actions PDI par l’intermédiaire des registres d’actions canadiens ou australiens de PDI concernés, selon le cas ; et

les titres Robex en circulation pouvant être exercés ou échangés contre des actions Robex resteront en circulation conformément à leurs modalités, mais pourront être exercés ou échangés contre un nombre d’actions PDI et à un prix d’exercice (le cas échéant) ajustés de manière appropriée en fonction du Rapport d’échange.



Les détenteurs de CDI Robex n’ont aucune démarche à effectuer pour recevoir leurs actions PDI. Les actionnaires inscrits de Robex devront soumettre une lettre de transmission, accompagnée du certificat d’actions ou de l’avis du système d’inscription directe représentant leurs actions Robex, au dépositaire de l’Arrangement, Computershare Investor Services Inc. (le « Dépositaire »), à l’adresse indiquée dans la lettre de transmission, afin de recevoir leurs actions PDI. Une lettre de transmission a été adressée à tous les actionnaires inscrits de Robex conformément aux exigences et est disponible sur le profil SEDAR+ de Robex à l’adresse sedarplus.ca. Les actionnaires non inscrits de Robex doivent contacter leur intermédiaire pour toute question relative à la réception de leurs actions PDI. Les relevés de détention seront envoyés après la Mise en œuvre conformément au calendrier indicatif ci-dessous.

Après la Mise en œuvre :

les actions Robex devraient être radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») ;

les CDI Robex devraient être retirés de la cote de l’Australian Securities Exchange (« ASX ») ; et

PDI continuera d’être négociée sur l’ASX (sous le code « PDI ») tandis que la négociation à la Bourse de Toronto (« TSX ») devrait débuter peu après la Mise en œuvre (sous le symbole « PDI »).



Le calendrier indicatif de mise en œuvre de l’Opération est présenté ci-dessous :

Événement Date prévue Dernier jour de négociation des CDI Robex sur l’ASX Vendredi 10 avril 2026 Dernier jour pour les mouvements transfrontaliers visant à repositionner les titres entre les registres d’actions et de CDI Robex Vendredi 10 avril 2026 Date d’enregistrement des CDI Robex Mardi 14 avril 2026 Date de prise d’effet Mercredi 15 avril 2026 Émission des actions PDI au Dépositaire afin d’effectuer l’échange en faveur des anciens actionnaires Robex (hors détenteurs de CDI) Mercredi 15 avril 2026 Radiation des actions Robex de la TSX-V Jeudi 16 avril 2026 Début de la négociation des actions PDI sur la TSX Vendredi 17 avril 2026 Émission des actions PDI aux anciens détenteurs de CDI Robex Mardi 21 avril 2026 Début du règlement-livraison normal sur l’ASX (actions PDI) Mercredi 22 avril 2026 Envoi des relevés de détention et de la lettre de mise en œuvre aux anciens détenteurs de CDI Robex Mercredi 22 avril 2026



FISCALITÉ : REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES EN CAS D’ÉCHANGE D’ACTIONS (SCRIP-FOR-SCRIP)

Robex a sollicité une décision anticipée de portée générale auprès du Commissaire à la fiscalité concernant l’applicabilité du report d’imposition des plus-values en cas d’échange d’actions (« scrip-for-scrip CGT roll-over relief ») aux actionnaires résidents australiens. Le Commissaire ne rendra pas de décision avant la réalisation de l’Opération, et toute décision obtenue sera publiée dans les communications de PDI sur l’ASX une fois émise.

Si le report d’imposition est confirmé comme applicable, les actionnaires Robex admissibles pourront choisir d’en bénéficier au titre de l’échange de leurs actions ou CDI Robex contre des actions PDI. Ce choix est effectué par l’actionnaire lors de la préparation de sa déclaration de revenus australienne pour l’exercice au cours duquel l’Opération est mise en œuvre. Il est recommandé aux actionnaires de consulter un conseiller fiscal indépendant.

Les conseils d’administration de PDI et Robex ont autorisé la diffusion de cette annonce commune sur l’ASX.

La Bourse de croissance TSX-V et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus :

Contact investisseurs PDI Contact presse PDI (Royaume-Uni/International) Andrew Pardey Bobby Morse / George Pope PDG et directeur général Burson Buchanan E-mail : info@predictivediscovery.com E-mail : predictive@buchanancomms.co.uk Téléphone : +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808 667035 Contact presse PDI (Australie) Sam Macpherson / John Gardner VECTOR Advisors E-mail : smacpherson@vectoradvisors.au / jgardner@vectoradvisors.au Téléphone : +61 401 392 925 / +61 413 355 997 Demandes d’informations des investisseurs Robex Demandes médias Robex Matthew Wilcox Nathan Ryan PDG et directeur général Communications NWR E-mail : investor@robexgold.com E-mail : nathan.ryan@nwrcommunications.com.au Téléphone : +61 420 582 887



CE COMMUNIQUÉ NE VAUT PAS OFFRE

Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis, ni à des ressortissants américains, ni pour le compte ou au profit de ceux-ci, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement américaines ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces obligations.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la Mise en œuvre prévue et le calendrier de la Date d’entrée en vigueur de l’Opération, l’achèvement des étapes procédurales restant à effectuer avant et après la Date d’entrée en vigueur de l’Opération, les attentes et le calendrier relatifs à la radiation de la cote et à la négociation des titres. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des prévisions réalisées à la date du présent communiqué et sont soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à ce que », « prévoit », « pourrait », « devrait », « a l’intention de », « estime » et d’autres expressions similaires.

Même si PDI et Robex estiment que les prévisions figurant dans les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront. Les déclarations prospectives reposent sur les informations disponibles au moment où elles sont formulées et/ou sur les convictions de bonne foi des dirigeants et administrateurs de PDI et de Robex à cette date concernant des événements futurs ; elles sont soumises à des risques et incertitudes et les résultats réels peuvent s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les prévisions comprennent, sans s’y limiter, les risques liés à la réalisation de l’Opération, les fluctuations des prix des matières premières, les variations des taux de change et la conjoncture économique générale, les risques géopolitiques, sociaux et réglementaires, les risques opérationnels et liés aux coûts, la nature spéculative de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques liés à l’obtention des autorisations, licences et permis nécessaires, ainsi que la diminution des quantités ou de la teneur des réserves, les modifications du cadre juridique et réglementaire dans lequel PDI et Robex évoluent ou pourraient évoluer à l’avenir, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations de travail et les litiges, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents d’information publique de PDI déposés auprès de l’ASX et dans les documents d’information publique de Robex déposés auprès de SEDAR+.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Sauf si la législation en vigueur l’exige, PDI et Robex ne s’engagent nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément soumises dans leur intégralité à la mise en garde ci-dessus.