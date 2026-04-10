Communiqué Financier

Report de la publication du Document d’Enregistrement Universel 2025





Reims, le 10 avril 2026

Maison Pommery & Associés a pris la décision de reporter au 27 avril 2026 le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financier au lieu du 15 avril 2026 prévu initialement. Cette décision intervient dans le cadre d’une proposition d’évolution de sa gouvernance qui doit être soumise à l’approbation de son Conseil d’Administration.

Prochaine communication​

Dépôt du document d’enregistrement universel 2025 : 27 avril 2026.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts :

Maison Pommery & Associés : Presse : Franck Delval, Directeur Financier

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comfi@maisonpommery.fr Laurent Poinsot​

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