Signaux Girod : Fin du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont

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 SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

COMMUNIQUE
31 MARS 2026

FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC GILBERT DUPONT

La société SIGNAUX GIROD et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 22 mars 2013
Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2026 après bourse.

A cette date du 31 mars au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1634 titres
  • 16 106,21en espèces.

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT5 692 titres98 882,02 €272 transactions
VENTE6 131 titres105 104,10 €273 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2073 titres
  • 9 884,13 en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 22 mars 2013, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

  • Aucun titres
  • 100 000 en espèces.

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL2725 69298 882,022736 131105 104,10
02/01/202600041291917,09
05/01/2026120297121312,9
06/01/202621512256,4592153242,01
07/01/20260003701052
08/01/2026411166000
09/01/2026000122331,1
12/01/20260006761149,05
13/01/2026112043050,45240598
14/01/2026000333485,1
15/01/20260005951411,8
16/01/2026220298122327,8
19/01/20260004851271,55
20/01/2026340600000
21/01/2026220300000
22/01/2026134518120,4
23/01/2026115225,75236543,6
26/01/20261575,5440606
27/01/202681382066,3214212,8
28/01/2026457858,5000
29/01/2026191351460,2
30/01/20262231,8133906035,21
02/02/202691272048,15133966455,24
03/02/2026514231,3571141900,85
04/02/2026184307200,2693646176,06
05/02/2026000428462
06/02/202671101809,25000
09/02/2026000000
10/02/2026000453871,7
11/02/2026120331000
12/02/20263701161133544,5
13/02/20264661089,05358958,95
16/02/2026320330000
17/02/2026113796146,773165202,85
18/02/20264821358,2571642733,85
19/02/2026359996,152611032
20/02/2026532546,54701199,25
23/02/202600061182036,4
24/02/2026120348250872,5
25/02/20263651129550872,5
26/02/20261352,0581422487
27/02/20261117,65336638,8
02/03/20269991743,481302313
03/03/202681172071,26971730,7
04/03/202671502638,9116105,9
05/03/202626010593621098,9
06/03/202661252191,3000
09/03/2026132504297,65356977,2
10/03/2026000330511
11/03/20264601021,25211187,75
12/03/2026340684,4571783072,96
13/03/202671672876,7951692939,86
16/03/20263621097,8103005313,81
17/03/20263651164,55000
18/03/202671933414,811601080
19/03/202671502612,5151452555
20/03/202600081843353,49
23/03/2026184177644,74163486532,41
24/03/2026143777253,6741553002,51
25/03/20265971851245861,5
26/03/202651172221,95000
27/03/20267961887,25182925684,95
30/03/20261780614990,23142795294,61
31/03/2026551959,45102314367,49


Pièce jointe


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Communiqué fin contrat liquidité GD - 31.03.2026
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