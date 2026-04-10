Signaux Girod : Fin du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

COMMUNIQUE

31 MARS 2026

FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC GILBERT DUPONT

La société SIGNAUX GIROD et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 22 mars 2013

Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2026 après bourse.

A cette date du 31 mars au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1634 titres

16 106,21en espèces.

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 692 titres 98 882,02 € 272 transactions VENTE 6 131 titres 105 104,10 € 273 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2073 titres

9 884,13 en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 22 mars 2013, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

Aucun titres

100 000 en espèces.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 272 5 692 98 882,02 273 6 131 105 104,10 02/01/2026 0 0 0 4 129 1917,09 05/01/2026 1 20 297 1 21 312,9 06/01/2026 2 151 2256,45 9 215 3242,01 07/01/2026 0 0 0 3 70 1052 08/01/2026 4 11 166 0 0 0 09/01/2026 0 0 0 1 22 331,1 12/01/2026 0 0 0 6 76 1149,05 13/01/2026 11 204 3050,45 2 40 598 14/01/2026 0 0 0 3 33 485,1 15/01/2026 0 0 0 5 95 1411,8 16/01/2026 2 20 298 1 22 327,8 19/01/2026 0 0 0 4 85 1271,55 20/01/2026 3 40 600 0 0 0 21/01/2026 2 20 300 0 0 0 22/01/2026 1 3 45 1 8 120,4 23/01/2026 1 15 225,75 2 36 543,6 26/01/2026 1 5 75,5 4 40 606 27/01/2026 8 138 2066,3 2 14 212,8 28/01/2026 4 57 858,5 0 0 0 29/01/2026 1 9 135 1 4 60,2 30/01/2026 2 2 31,8 13 390 6035,21 02/02/2026 9 127 2048,15 13 396 6455,24 03/02/2026 5 14 231,35 7 114 1900,85 04/02/2026 18 430 7200,26 9 364 6176,06 05/02/2026 0 0 0 4 28 462 06/02/2026 7 110 1809,25 0 0 0 09/02/2026 0 0 0 0 0 0 10/02/2026 0 0 0 4 53 871,7 11/02/2026 1 20 331 0 0 0 12/02/2026 3 70 1161 1 33 544,5 13/02/2026 4 66 1089,05 3 58 958,95 16/02/2026 3 20 330 0 0 0 17/02/2026 11 379 6146,7 7 316 5202,85 18/02/2026 4 82 1358,25 7 164 2733,85 19/02/2026 3 59 996,15 2 61 1032 20/02/2026 5 32 546,5 4 70 1199,25 23/02/2026 0 0 0 6 118 2036,4 24/02/2026 1 20 348 2 50 872,5 25/02/2026 3 65 1129 5 50 872,5 26/02/2026 1 3 52,05 8 142 2487 27/02/2026 1 1 17,65 3 36 638,8 02/03/2026 9 99 1743,4 8 130 2313 03/03/2026 8 117 2071,2 6 97 1730,7 04/03/2026 7 150 2638,91 1 6 105,9 05/03/2026 2 60 1059 3 62 1098,9 06/03/2026 6 125 2191,3 0 0 0 09/03/2026 13 250 4297,65 3 56 977,2 10/03/2026 0 0 0 3 30 511 11/03/2026 4 60 1021,25 2 11 187,75 12/03/2026 3 40 684,45 7 178 3072,96 13/03/2026 7 167 2876,79 5 169 2939,86 16/03/2026 3 62 1097,8 10 300 5313,81 17/03/2026 3 65 1164,55 0 0 0 18/03/2026 7 193 3414,81 1 60 1080 19/03/2026 7 150 2612,51 5 145 2555 20/03/2026 0 0 0 8 184 3353,49 23/03/2026 18 417 7644,74 16 348 6532,41 24/03/2026 14 377 7253,67 4 155 3002,51 25/03/2026 5 97 1851 2 45 861,5 26/03/2026 5 117 2221,95 0 0 0 27/03/2026 7 96 1887,25 18 292 5684,95 30/03/2026 17 806 14990,23 14 279 5294,61 31/03/2026 5 51 959,45 10 231 4367,49





Pièce jointe