BIC : Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 - Publication de l’avis de réunion

Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 :

Publication de l’avis de réunion

Clichy, France – 10 avril 2026 - Les actionnaires de Société BIC sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, des actionnaires qui se tiendra le mercredi 20 mai 2026 à 9h30 au COMET Bourse, 35 Rue Saint-Marc, 75002 Paris.



L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du vendredi 10 avril 2026 (n°43- annonce 2600839) et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les documents et informations concernant l'Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables et notamment sur le site internet de BIC via le lien suivant: https://investors.bic.com/fr-fr/shareholders/assemblees-generales-annuelles

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Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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