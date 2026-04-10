Paris, le 10 avril 2026, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025 incluant le rapport intégré

Eramet annonce que son Document d’Enregistrement Universel (« DEU ») au titre de l’exercice 2025 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le document a été déposé selon le format électronique unique européen ou « ESEF » (‘European Single Electronic Format) tel qu’établi par le Règlement délégué (UE) n°2019/815.

Le DEU est mis à disposition sur le site internet de l’AMF, ainsi que sur le site institutionnel de la Société (www.eramet.com, rubrique Investisseurs / Information réglementée). Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais au siège de la Société : 10, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le DEU 2025 :

Le rapport financier annuel 2025, y compris l’Etat de Durabilité et le Plan de Vigilance,

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise,

Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le DEU intègre également le rapport intégré 2025 d’Eramet, qui en constitue le chapitre d’ouverture. Ce rapport existe également en version ad-hoc consultable et téléchargeable sur le site internet de la Société (www.eramet.com, rubrique Investisseurs / Rapport intégré). Il a pour objectif d’expliquer la façon dont les activités du Groupe contribuent à la création de valeur financière et extra-financière auprès de ses parties prenantes. Il présente notamment les activités, la stratégie et le modèle d’affaires d’Eramet, ainsi que sa politique RSE.

Calendrier





23.04.2026 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 du Groupe

27.05.2026 : Assemblée Générale des actionnaires

29.07.2026 : Publication des résultats semestriels 2026 du Groupe

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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