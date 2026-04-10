DP World marque un nouveau jalon au Canada avec la cérémonie d'inauguration des travaux de contrecœur

MONTRÉAL, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World a souligné un jalon majeur dans l'expansion de son réseau canadien avec le début des travaux de construction du terminal à conteneurs de Contrecœur au Port de Montréal, un projet d'infrastructure transformateur qui augmentera la capacité et améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans l'Est du Canada.

Ce développement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme avec l'Administration portuaire de Montréal (APM), en vertu d'un accord de développement conjoint signé en 2025 avec DP World (une coentreprise entre DP World et La Caisse) pour la conception et le développement de l'infrastructure terrestre du terminal.

Une fois achevé, le terminal de Contrecœur ajoutera une capacité annuelle d’environ 1,15 million équivalent vingt pieds (EVP), augmentant la capacité de manutention de conteneurs du port d'environ 60 %. L'expansion soutiendra la croissance des volumes commerciaux, améliorera la fluidité de la chaîne d'approvisionnement et renforcera la capacité du Canada à diversifier ses échanges avec les marchés mondiaux.

Dans le cadre du projet, DP World est responsable de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure terrestre du terminal, notamment la cour à conteneurs, les bâtiments, les services publics et la connexion ferroviaire sur site. Les travaux en eau sont menés par l'APM.

Les travaux de construction sont en cours, et la mise en service du terminal est prévue pour 2031.

Doug Smith, président-directeur général de DP World Canada, souligne : « Nous sommes honorés de réaliser ce projet transformateur, qui rehaussera le rôle du Port de Montréal dans le commerce mondial et appuiera la diversification commerciale du Canada. Contrecœur, notre sixième terminal au pays, témoigne de notre engagement à renforcer l'infrastructure commerciale et à offrir des solutions intégrées et efficaces de chaîne d'approvisionnement à nos clients. Le terminal deviendra un puissant moteur économique pour le Québec et l'Est du Canada, créant des milliers d'emplois durant la construction et stimulant la croissance à long terme grâce à une capacité commerciale élargie. »

DP World a été sélectionné comme partenaire du projet en raison de son expertise mondiale dans les domaines de l’exploitation portuaire, des technologies et des infrastructures durables. Le terminal de Contrecœur est appelé à devenir le sixième terminal de DP World au Canada, s'ajoutant à ses installations à Vancouver, Fraser Surrey, Nanaïmo, Prince Rupert et Saint John.

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