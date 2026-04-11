Das Projekt „Qi Baishi in Shandong“ rückt die Marke „Artistic Journey in Qilu“ ins Rampenlicht

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

JINAN, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem wurde das Projekt „Qi Baishi in Shandong: Ein kunstvermittelndes Innovationsprojekt zur Verbindung von Kultur und Tourismus“ in verschiedenen Städten der Provinz Shandong, darunter Jinan, Qingdao und Yantai, vorgestellt. Das Projekt verbindet kulturelle Wertschätzung, Stadterkundung und immersive regionale Kulturerlebnisse und steht im Kontext der Sonderausstellung „Macht es mir nach und blüht auf: Qi Baishi und seine Schüler aus Shandong“, die seit ihrer Eröffnung Ende 2025 im Shandong Art Museum große Aufmerksamkeit erhalten hat. Die „Ma Biao Biao“-Reihe, das dazugehörige kulturelle und kreative Angebot, wurde im Jahr des Pferdes zu einem großen Erfolg und hat sowohl das öffentliche Interesse als auch den Konsum im Kulturtourismus deutlich gesteigert.

In den letzten Jahren hat sich das Shandong Art Museum durch erstklassige Ausstellungen wie die „Jinan International Biennale“ einen exzellenten Ruf erarbeitet. Die Verbindung von traditionellem Erbe und zeitgenössischem Ausdruck hat die Attraktivität für Besucherinnen und Besucher spürbar erhöht und die kulturelle Landschaft der Stadt bereichert.

„Artistic Journey in Qilu“ („Kunstreise in Qilu“) ist eine eigenständig vom Shandong Art Museum entwickelte Werbemarke, die Ausstellungen, Freizeitangebote und Kulturtourismus zu einem integrierten Modell öffentlicher Dienstleistungen zusammenführen soll. Mit seinem „Art Museum+“-Konzept – das Kuration, kreative Produkte, Bildungsangebote und sektorübergreifende Zusammenarbeit umfasst – schafft das Museum weiterhin innovative kulturelle Erlebnisse und stärkt die Marke „Hospitable Shandong“.