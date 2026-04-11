Le projet « Qi Baishi au Shandong » met en lumière la marque « Voyage artistique à Qilu »

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JINAN, Chine, 11 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet « Qi Baishi au Shandong : un projet d’innovation reliant l’art et intégrant culture et tourisme » a été lancé dernièrement dans plusieurs villes de la province du Shandong, notamment Jinan, Qingdao et Yantai. Alliant appréciation culturelle, exploration urbaine et expériences d’immersion dans la culture régionale, ce projet s’articule autour de l’exposition spéciale « Suivez mon exemple et prospérez : Qi Baishi et ses disciples du Shandong », qui rencontre un vif succès depuis son ouverture au Shandong Art Museum fin 2025. Sa gamme de produits culturels et créatifs, la série « Ma Biao Biao », a rencontré un grand succès lors de l’Année du Cheval, stimulant à la fois l’engagement du public et la consommation liée au tourisme culturel.

Ces dernières années, le Shandong Art Museum s’est forgé une solide réputation grâce à des expositions de grande qualité, notamment la « Jinan International Biennale ». En intégrant patrimoine traditionnel et expression contemporaine, il a considérablement renforcé son attractivité auprès des visiteurs et enrichi le paysage culturel de la ville.

« Artistic Journey in Qilu » (Voyage artistique à Qilu), une marque de promotion originale développée de manière indépendante par le Shandong Art Museum, vise à combiner expositions, loisirs et tourisme culturel au sein d’un modèle global de service au public. Grâce à son approche « Musée d’art+ » — couvrant le commissariat d’expositions, les produits dérivés, l’éducation et la collaboration intersectorielle — le musée continue d’innover en matière d’expériences culturelles et de dynamiser la marque « Hospitable Shandong » (Shandong accueillant).