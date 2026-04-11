Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

POITIERS, le 08 Avril 2026

Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel

au 31 décembre 2025 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

de la Touraine et du Poitou

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 est disponible sur le site internet www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou depuis ce jour.

Conformément à l’article 222-3 du RGAMF, ce rapport inclut :

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise (établi en application des articles L. 621-18-3 du code monétaire et financier et des articles L. 225-37 - articles L.225-37-2 à L. 225-37-5 du code de commerce) ;





Le rapport de la responsabilité sociale et environnementale ;





L’information normalisée indiquant le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.





Pièce jointe