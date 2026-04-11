Rapport Financier Annuel 2025
Ci-joint notre rapport financier
Pièce jointe
| Source: Credit Agricole de la Touraine et du Poitou Credit Agricole de la Touraine et du Poitou
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