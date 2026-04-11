NANJING, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. April fällt der Startschuss für die Saison 2026 der Jiangsu Football City League („Su Chao“), die von der SOHO Holding Group als Co-Sponsor unterstützt wird. In diesem Jahr findet parallel die FIFA-Weltmeisterschaft statt, die von den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird. Inmitten der weltweiten Fußballeuphorie hat sich die Liga das Ziel gesetzt, die einzigartige Fußballkultur von Jiangsu einem internationalen Publikum näherzubringen.

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Als eine in der ostchinesischen Provinz Jiangsu verwurzelte Amateurfußballliga konnte die „Su Chao“ bereits in der ersten Saison 2025 beeindruckende Ergebnisse vorweisen: Über einen Zeitraum von 176 Tagen wurden 85 Spiele ausgetragen, die insgesamt 2,43 Millionen Zuschauer anzogen. Beim Finale verfolgten rekordverdächtige 62.000 Fans das Geschehen live. Die Liga hat sich in kürzester Zeit zu einem der dynamischsten Fußballveranstaltungen der Region entwickelt. Als Co-Sponsor dieser Saison setzt die SOHO Holding Group auf ihre tiefe Verwurzelung in Jiangsu: Durch die enge Kooperation mit allen 13 bezirksfreien Städten treibt sie die qualitative Entwicklung der Liga maßgeblich voran.

Als eines der größten staatlichen Außenhandelsunternehmen der Provinz setzt sich SOHO nachdrücklich für die globale Expansion und die „Belt and Road“-Initiative ein. Am Hauptsitz in Nanjing hat SOHO in Partnerschaft mit dem Bezirk Xuanwu eine nationale Kooperationsplattform zur Handelserleichterung zwischen China und Zentralasien aufgebaut, die die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Jiangsu – sowie ganz China – und Zentralasien stärkt. In Nantong vernetzt die eigene grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform „SOHO Connect“ die Textilindustrie mit Märkten weltweit und unterstützt lokale Unternehmen dabei, internationale Märkte zu erschließen. In Yangzhou hat SOHO Innovation & Technology moderne Schiffbauanlagen errichtet, von denen Hochseeschiffe vom Ufer des Jangtse aus in alle Welt auslaufen. Mit seiner diversifizierten industriellen Präsenz unterstützt SOHO die Schlüsselindustrien von Jiangsu bei ihrer globalen Expansion.

Das globale Handelsnetzwerk von SOHO deckt mittlerweile zentrale internationale Märkte ab. Im Jahr 2025 konnte die Gruppe ihre Marktstellung in der EU, im ASEAN-Raum und in Lateinamerika ausbauen. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen mit den Partnerstaaten der „Belt and Road“-Initiative kontinuierlich an. Im Vorfeld der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft wird SOHO sein umfangreiches globales Netzwerk nutzen, um die Marke „Su Chao“ und die Fußballkultur von Jiangsu auf der internationalen Bühne weiter zu fördern.