MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

GAM Holding AG gibt den Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2026 bekannt

Geplante Erneuerung des Verwaltungsrats im Rahmen der Nachfolge- und Kontinuitätsplanung

Anthony Maarek zur Wahl als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Albert Saporta, Group CEO, und John Niel zur Wahl als neue Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat soll aus sechs Mitgliedern mit ausgewogener Geschlechtervertretung bestehen

Zürich, 13. April 2026: Die GAM Holding AG („GAM“) (SIX: GAM) gibt heute die vorgeschlagene Zusammensetzung ihres Verwaltungsrats bekannt, die der Generalversammlung vom 12. Mai 2026 zur Wahl unterbreitet wird. Die Anträge widerspiegeln eine geplante Nachfolgeregelung sowie das fortgesetzte Engagement des Hauptaktionärs von GAM für die langfristige strategische Entwicklung des Unternehmens.

Vorgeschlagene Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anthony Maarek als Mitglied sowie seine Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli sowie die Wahl von Albert Saporta und John Niel als Mitglieder des Verwaltungsrats. Sämtliche Wahlen erfolgen jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Albert Saporta, der im Juli 2025 zum Group Chief Executive Officer ernannt wurde, wird zur Wahl als neues exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. John Niel, ein Investmentexperte mit Erfahrung in den Bereichen Technologie, Telekommunikation und digitale Plattformen, wird zur Wahl als neues nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha haben beschlossen, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat dankt allen drei Mitgliedern herzlich für ihren wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von GAM in einer Phase der strategischen Transformation und Erneuerung.

Diese Nominierungen sind Teil der bestehenden Nachfolge- und Kontinuitätsplanung des Verwaltungsrats und dienen der Sicherstellung seiner ordnungsgemässen Funktionsweise sowie seiner weiteren strategischen Entwicklung. Die Profile von Albert Saporta und John Niel ergänzen die bestehenden Kompetenzen des Verwaltungsrats und unterstützen die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung von GAM. Der Verwaltungsrat und der Governance- und Nominationsausschuss sind überzeugt, dass Albert Saporta und John Niel einen wertvollen Beitrag zur langfristigen Entwicklung von GAM leisten werden.

Bei Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat nominierter Kandidatinnen und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich Grösse, Fachkompetenz, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen und angemessen zusammengesetzt. Der Verwaltungsrat wird sich aus drei weiblichen und drei männlichen Mitgliedern zusammensetzen.

Antrag eines Aktionärs

Ein Aktionär hat beantragt, Benedetta Arese Lucini anstelle von Anne Empain als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Der Verwaltungsrat sowie der Governance- und Nominationsausschuss haben diesen Antrag geprüft und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären, die Wahl von Benedetta Arese Lucini abzulehnen. Die vollständigen Details zu diesem Antrag werden in der Einladung zur Generalversammlung dargelegt.

Kommentar

Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Die vorgeschlagene Zusammensetzung des Verwaltungsrats widerspiegelt die natürliche Weiterentwicklung der Governance von GAM, während das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase eintritt. Ich bin überzeugt, dass der Verwaltungsrat unter dem Präsidium von Anthony Maarek und mit der Ergänzung durch Albert Saporta und John Niel sehr gut positioniert ist, um die strategischen Prioritäten von GAM weiterhin erfolgreich umzusetzen. Mein Dank gilt Carlos Esteve und Jeremy Smouha für ihren engagierten Einsatz und ihre Verdienste um GAM.»

Generalversammlung

Die vollständigen Details zu sämtlichen Anträgen, einschliesslich der Lebensläufe aller Kandidatinnen und Kandidaten, werden den Aktionärinnen und Aktionären in der Einladung zur Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die am 20. April 2026 veröffentlicht wird. Die ordentliche Generalversammlung findet am 12. Mai 2026 in Zürich statt. Sämtliche relevanten Unterlagen werden unter www.gam.com/agm2026 verfügbar sein.

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Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

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