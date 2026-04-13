WISeSat et le Commandement de l’Espace des Forces armées suisses finalisent la phase pilote et préparent la mission de nouvelle génération WISeSat 6U prévue pour novembre 2026

WISeSat und das Weltraumkommando der Schweizer Armee schließen die Pilotphase ab und bereiten die nächste Generation der WISeSat 6U-Mission vor, geplant für November 2026

Die Pilotphase bestätigt die wichtigsten technischen und operativen Grundlagen für eine souveräne und sichere Schweizer Weltraumkommunikationsarchitektur.

Die 6U-Plattform der nächsten Generation soll die ersten Bausteine – vollständig finanziert – der Roadmap von WISeSats Quantum Space Orbital Cloud (QSOC) bilden.

Genf und Bern, Schweiz – 13. April 2026 – WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Blockchain und IoT, gab heute über seine Weltraumtechnologie-Tochtergesellschaft WISeSat.Space („WISeSat“) und seine Tochtergesellschaft für Halbleiter, PKI und Post-Quantum-Technologie SEALSQ Corp („SEALSQ“) (NASDAQ: LAES) den Abschluss einer Pilotphase im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft mit dem Raumfahrtkommando der Schweizer Armee bekannt.

Die Zusammenarbeit, die 2022 initiiert und 2024 weiter verstärkt wurde, konzentrierte sich auf die Bewertung technischer und operativer Bausteine, die für eine zukünftige souveräne und quantenresistente Weltraumkommunikationsinfrastruktur der Schweiz relevant sind.

https://uk.finance.yahoo.com/news/wisekey-swiss-armed-forces-sign-050000648.html

Während dieser Pilotphase führten WISeSat, SEALSQ und ihre Partner Satellitenmissionen, Arbeiten zur Nutzlastintegration sowie Tests zur sicheren Kommunikation durch, um Architekturoptionen, Einsatzkonzepte und zukünftige Anwendungsfälle für Regierung und Verteidigung zu bewerten. Das Programm lieferte technische Validierung und praktische Erkenntnisse für die nächste Entwicklungsstufe.

WISeSat 6U – Die nächste Phase auf dem Weg zum QSOC

Aufbauend auf diesen Ergebnissen setzen WISeSat und das Swiss Space Command ihre Partnerschaft fort. WISeSat bereitet derzeit eine 6U-Mission der nächsten Generation vor, deren Start für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Die neue Plattform soll eine größere Flexibilität bei der Nutzlast, eine längere Missionsdauer und ein breiteres Anwendungspotenzial für sichere Kommunikation und andere souveräne Weltrauminfrastrukturanwendungen bieten.

Die ersten 15 6U-Satelliten der nächsten Generation, die bis 2027 geplant sind, sollen die ersten Elemente der Quantum Space Orbital Cloud („QSOC“) von WISeSat bilden. Es wird erwartet, dass WISeSat diese Satelliten sowie das zugehörige Weltraum- und Bodensegment in Zusammenarbeit mit dem Swiss Space Command als Teil seiner Programmarkitektur besitzen und betreiben wird, während SEALSQ seinen Technologie-Stack für Quanten- und Cybersicherheit für ausgewählte Ressourcen und Fähigkeiten der Konstellation bereitstellen soll.

Eine Plattform für das Schweizer New-Space-Ökosystem

Die neue 6U-Generation soll zudem als modulare In-Orbit-Plattform dienen, die es Schweizer Raumfahrtunternehmen ermöglicht, ausgewählte Produkte, Subsysteme und Anwendungen in einer realen Missionsumgebung zu testen und zu validieren und so zum Schweizer Innovationsökosystem beizutragen.

Das Ziel von WISeSat ist es, einen praktischen Rahmen zu schaffen, durch den aufstrebende Akteure des Schweizer New-Space-Sektors Zugang zu Flugerfahrung erhalten, Entwicklungszyklen beschleunigen und Technologien demonstrieren können, die für eine souveräne und sichere Weltrauminfrastruktur relevant sind.

QSOC-Roadmap bis 2033

Die 6U-Mission und die ersten 15 bis 2027 geplanten Satelliten sollen die ersten Bausteine der QSOC-Roadmap von WISeSat bilden, wobei die volle Betriebsfähigkeit derzeit für 2033 vorgesehen ist.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Programms könnten zukünftige Plattformgenerationen je nach technischer Validierung, Missionsprioritäten, Finanzierung und Kundennachfrage ein breiteres Spektrum an Nutzlasten und Diensten unterstützen. Dazu können sichere Kommunikationsnutzlasten, fortschrittliche postquantenkryptografische Funktionen, souveräne Identitäts- und Vertrauensinfrastruktur, Direct-to-Device-Konnektivität, optische Kommunikation, ausgewählte Sensorfunktionen, Onboard-Verarbeitung, sichere Datenspeicherung und andere digitale Infrastrukturdienste gehören.

Oberst Ludovic Monnerat, Kommandant des Weltraumkommandos der Schweizer Armee / Luftwaffe, erklärte: „Der Abschluss dieser Pilotphase hat dazu beigetragen, die technischen Möglichkeiten und operativen Überlegungen für die nächste Entwicklungsstufe zu klären, unter anderem – für unser Kommando – im Hinblick auf hochsichere weltraumgestützte Kommunikation. Die geplante 6U-Mission stellt einen wichtigen nächsten Schritt dar, um zu beurteilen, wie sich souveräne und sichere Weltraumfähigkeiten für die Schweiz weiterentwickeln könnten, und bietet unserem Ökosystem gleichzeitig einzigartige Möglichkeiten, neue Technologien zu testen und ausgereift zu machen.“

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, fügte hinzu: „Der Abschluss der Pilotphase mit diesen Satelliten im Orbit ist ein Meilenstein, den nur wenige Partnerschaften bei dieser technischen Komplexität innerhalb von zwei Jahren erreichen. Er spiegelt das tiefe Vertrauen, die gemeinsame Vision und die technische Exzellenz beider Teams wider. Mit dem bevorstehenden Start von WISeSat 6U schlagen wir ein neues Kapitel im quantensicheren Weltraumprogramm der Schweiz auf.“

Über WISeSat.Space

Die WISeSat.Space AG leistet mit ihrer innovativen Satellitenkonstellation Pionierarbeit für einen transformativen Ansatz in den Bereichen IoT-Konnektivität und Überwachung des Klimawandels. Durch die Bereitstellung kostengünstiger, sicherer und globaler D2D-Konnektivität ermöglicht WISeSat eine breite Palette von Anwendungen, die Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement und nachhaltige Praktiken unterstützen. Die Integration von Satellitendaten in fortschrittliche Klimamodelle verspricht, unser Verständnis des Klimawandels zu verbessern und wirksame Strategien zur Bekämpfung seiner Auswirkungen zu entwickeln. Da die Welt weiterhin mit den Herausforderungen des Klimawandels zu kämpfen hat, sind Initiativen wie die IoT-Satellitenkonstellation von WISeSat unerlässlich, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Über SEALSQ:

SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich von Hardware- und Softwarelösungen für die Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie verbindet Halbleiter, PKI (Public Key Infrastructure) und Provisioning-Services nahtlos miteinander, wobei der strategische Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter Kryptografie und Halbleiter liegt, die darauf ausgelegt sind, die dringenden Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, die durch Quantencomputer entstehen. Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden traditionelle kryptografische Methoden wie RSA und die Elliptische-Kurven-Kryptografie (ECC) zunehmend anfällig.

SEALSQ leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern, die einen robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen bieten, darunter Multi-Faktor-Authentifizierungstoken, Smart Energy, medizinische und Gesundheitssysteme, Verteidigung, IT-Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-Kryptografie in unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass Unternehmen vor Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, kritische Systeme zu schützen und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in verschiedenen Branchen zu verbessern.

Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits-, Digital-Identity- und IoT-Lösungsplattformen. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft mit Sitz in der Schweiz über mehrere operative Tochtergesellschaften, die sich jeweils auf bestimmte Aspekte des Technologieportfolios konzentrieren. Zu den Tochtergesellschaften gehören (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), die sich auf Halbleiter, PKI und Produkte der Post-Quantum-Technologie konzentriert, (ii) WISeKey SA, die sich auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und Identifizierung im IoT, in der Blockchain und in der KI spezialisiert hat, (iii) WISeSat AG, die sich auf Weltraumtechnologie für sichere Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen, konzentriert, (iv) die WISe.ART Corp, die sich auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs konzentriert und den WISe.ART-Marktplatz für sichere NFT-Transaktionen betreibt, sowie (v) die SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet mit DePIN-Technologie konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform vorantreibt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und Fachgebiete. Ihre Technologien lassen sich nahtlos in die umfassende WISeKey-Plattform integrieren. WISeKey sichert digitale Identitätsökosysteme für Personen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden Mikrochips, die in verschiedenen IoT-Sektoren eingesetzt sind, spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des „Internet of Everything“. Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die bei der Analyse mit KI eine vorausschauende Vermeidung von Geräteausfällen ermöglichen. Gestützt auf die kryptografische Root of Trust von OISTE/WISeKey bietet WISeKey sichere Authentifizierung und Identifizierung für IoT-, Blockchain- und KI-Anwendungen. Die WISeKey Root of Trust gewährleistet die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Menschen. Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und seinen Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com.

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