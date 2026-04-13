WISeSat et le Commandement de l’Espace des Forces armées suisses finalisent la phase pilote et préparent la mission de nouvelle génération WISeSat 6U prévue pour novembre 2026

La phase pilote valide les principales bases techniques et opérationnelles d’une architecture souveraine et sécurisée de communication spatiale suisse.

La plateforme 6U de nouvelle génération vise à constituer les premiers éléments, entièrement financés, de la feuille de route du Quantum Space Orbital Cloud (QSOC) de WISeSat.

Genève et Berne, Suisse – 13 avril 2026 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines de la cybersécurité, de la blockchain et de l’IoT, par l’intermédiaire de sa filiale spécialisée dans les technologies spatiales WISeSat.Space (« WISeSat ») et de sa filiale spécialisée dans les semi-conducteurs, l’infrastructure à clé publique (PKI) et les technologies post-quantiques SEALSQ Corp (« SEALSQ ») (NASDAQ : LAES), a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’une phase pilote dans le cadre de son partenariat stratégique avec le Commandement spatial des Forces armées suisses.

Cette collaboration, lancée en 2022 et renforcée en 2024, s’est concentrée sur l’évaluation des éléments techniques et opérationnels pertinents pour une future infrastructure de communications spatiales souveraine et résistante à la technologie quantique en Suisse.

https://uk.finance.yahoo.com/news/wisekey-swiss-armed-forces-sign-050000648.html

Au cours de cette phase pilote, WISeSat, SEALSQ et leurs partenaires ont mené des missions satellitaires, des travaux d’intégration de charges utiles et des tests de communications sécurisées destinés à évaluer les options d’architecture, les concepts opérationnels et les futurs cas d’utilisation par les pouvoirs publics et la défense. Le programme a fourni une validation technique et des enseignements pratiques pour la prochaine étape de développement.

WISeSat 6U – La prochaine étape vers le QSOC

S'appuyant sur ces résultats, WISeSat et le Commandement spatial suisse poursuivent leur partenariat. WISeSat prépare actuellement une mission 6U de nouvelle génération, dont le lancement est prévu au quatrième trimestre 2026. La nouvelle plateforme est destinée à offrir une plus grande flexibilité en matière de charge utile, une plus longue durée de mission et un potentiel d'application plus large pour les communications sécurisées et d'autres utilisations d'infrastructures spatiales souveraines.

Les 15 premiers satellites 6U de nouvelle génération prévus d'ici 2027 sont destinés à constituer les éléments initiaux du Quantum Space Orbital Cloud (« QSOC ») de WISeSat. WISeSat devrait détenir et exploiter ces satellites ainsi que les segments spatial et au sol associés, en coopération avec le Swiss Space Command dans le cadre de l’architecture de son programme, tandis que SEALSQ devrait apporter sa pile technologique en matière de quantique et de cybersécurité à certaines ressources et capacités de la constellation.

Une plateforme pour l’écosystème New Space suisse

La nouvelle génération 6U est également destinée à servir de plateforme modulaire en orbite qui permettra aux entreprises spatiales suisses de tester et de valider certains produits, sous-systèmes et applications dans un environnement de mission réel, et de contribuer ainsi à l’écosystème d’innovation suisse.

L’objectif de WISeSat est de fournir un cadre pratique grâce auquel les nouveaux acteurs suisses du New Space pourront accéder à une expérience de vol, accélérer les cycles de développement et démontrer des technologies pertinentes pour une infrastructure spatiale souveraine et sécurisée.

Feuille de route QSOC jusqu'en 2033

La mission 6U et les 15 premiers satellites prévus d'ici 2027 sont destinés à constituer les premiers éléments de la feuille de route QSOC de WISeSat, dont la pleine capacité opérationnelle est actuellement envisagée pour 2033.

Au fur et à mesure du développement du programme, les futures générations de plateformes pourraient prendre en charge un ensemble plus large de charges utiles et de services, en fonction de la validation technique, des priorités de mission, du financement et de la demande des clients. Celles-ci pourraient inclure des charges utiles de communication sécurisées, des fonctions cryptographiques post-quantiques avancées, une infrastructure souveraine d’identité et de confiance, une connectivité directe aux appareils, des communications optiques, certaines capacités de détection, un traitement embarqué, un stockage sécurisé des données et d’autres services d’infrastructure numérique.

Cette feuille de route reflète l’ambition de WISeSat de contribuer à la mise en place d’une infrastructure orbitale dirigée par la Suisse, sécurisée et évolutive, au service d’applications tant souveraines que commerciales.

Le Colonel de corps d’armée Ludovic Monnerat, commandant du Commandement de l’espace des Forces armées suisses / Forces aériennes, a déclaré : « L’achèvement de cette phase pilote a permis de clarifier les possibilités techniques et les considérations opérationnelles pour la prochaine étape de développement, notamment, pour notre commandement, en ce qui concerne les communications spatiales hautement sécurisées. La mission 6U prévue représente une étape importante pour évaluer comment les capacités spatiales souveraines et sécurisées pourraient évoluer pour la Suisse, tout en offrant à notre écosystème des opportunités uniques de tester et de faire mûrir de nouvelles technologies. »

Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey, a ajouté : « L’achèvement de la phase pilote avec ces satellites en orbite est une étape majeure que peu de partenariats de ce niveau de complexité technique parviennent à franchir en deux ans. Cela reflète la profondeur de la confiance, la vision commune et l’excellence technique des deux équipes. Avec le lancement de WISeSat 6U à l’horizon, nous entrons dans un nouveau chapitre du programme spatial quantique sécurisé de la Suisse. »

À propos de WISeSat.Space

WISeSat.Space AG est à l'avant-garde d'une approche révolutionnaire en matière de connectivité D2D et de surveillance du changement climatique grâce à sa constellation de satellites innovante. En offrant une connectivité IoT économique, sécurisée et mondiale, WISeSat permet la mise en œuvre d'un large éventail d'applications au service de la surveillance environnementale, de la gestion des catastrophes et des pratiques durables. L'intégration des données satellitaires à des modèles climatiques avancés est très prometteuse pour améliorer notre compréhension du changement climatique et élaborer des stratégies efficaces pour lutter contre ses effets. Alors que le monde continue de faire face aux défis du changement climatique, des initiatives telles que la constellation de satellites IoT de WISeSat sont essentielles pour créer un avenir plus résilient et durable.

À propos de SEALSQ :

SEALSQ est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Notre technologie intègre de manière transparente des semi-conducteurs, une infrastructure à clé publique (PKI) et des services de provisionnement, en mettant l'accent stratégique sur le développement d'une cryptographie et de semi-conducteurs résistants à l'informatique quantique de pointe, conçus pour relever les défis urgents en matière de sécurité posés par l'informatique quantique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles telles que le RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à l'avant-garde du développement de semi-conducteurs post-quantiques qui offrent une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans un large éventail d'applications, notamment les jetons d'authentification multifactorielle, l'énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, les infrastructures de réseaux informatiques, l'automobile, ainsi que les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans nos solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit aux organisations une protection contre les menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour protéger les systèmes critiques, renforçant ainsi la résilience et la sécurité dans divers secteurs.

Pour plus d'informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter le site www.sealsq.com.

À propos de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN ; Nasdaq : WKEY) est un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité, de l'identité numérique et des plateformes de solutions IoT. Il opère en tant que société holding basée en Suisse par l'intermédiaire de plusieurs filiales opérationnelles, chacune dédiée à des aspects spécifiques de son portefeuille technologique. Ces filiales comprennent (i) SEALSQ Corp (Nasdaq : LAES), qui se concentre sur les semi-conducteurs, l’infrastructure à clé publique (PKI) et les produits de technologie post-quantique, (ii) WISeKey SA, spécialisée dans les solutions RoT et PKI pour l’authentification et l’identification sécurisées dans l’IoT, la blockchain et l’IA, (iii) WISeSat AG, qui se concentre sur la technologie spatiale pour les communications satellitaires sécurisées, en particulier pour les applications IoT, (iv) WISe.ART Corp, qui se concentre sur les NFT blockchain de confiance et exploite la place de marché WISe.ART pour des transactions NFT sécurisées, et (v) SEALCOIN AG, qui se concentre sur l’Internet physique décentralisé avec la technologie DePIN et héberge le développement de la plateforme SEALCOIN.

Chaque filiale contribue à la mission de WISeKey consistant à sécuriser l’Internet tout en se concentrant sur ses domaines de recherche et d’expertise respectifs. Leurs technologies s’intègrent de manière transparente à la plateforme complète de WISeKey. WISeKey sécurise les écosystèmes d’identité numérique pour les personnes et les objets à l’aide des technologies blockchain, IA et IoT. Avec plus de 1,6 milliard de micropuces déployées dans divers secteurs de l’IoT, WISeKey joue un rôle essentiel dans la sécurisation de l’Internet of Everything. Les semi-conducteurs de la société génèrent des mégadonnées précieuses qui, une fois analysées par l’IA, permettent de prévenir de manière prédictive les pannes d’équipement. S'appuyant sur la racine de confiance cryptographique OISTE/WISeKey, WISeKey fournit une authentification et une identification sécurisées pour les applications IoT, blockchain et IA. La racine de confiance WISeKey garantit l'intégrité des transactions en ligne entre les objets et les personnes. Pour plus d'informations sur l'orientation stratégique de WISeKey et ses filiales, veuillez consulter le site www.wisekey.com.

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