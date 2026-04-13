KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 13.4.2026 KLO 9.00



Kalmarille suuri hybridi- ja sähkökonttilukkien tilaus Port of Taurangalta

Kalmar on tehnyt sopimuksen pitkäaikaisen uusiseelantilaisen asiakkaansa Port of Taurangan kanssa kuuden Kalmar hybridikonttilukin ja yhden Kalmar sähköisen konttilukin toimittamisesta. Suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauksiin, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2026 neljännellä vuosineljänneksellä.

Port of Tauranga Uuden-Seelannin pohjoissaarella on maan suurin konttiterminaali ja sen tärkein rahtiväylä. Terminaali käsittelee noin 25 miljoonaa tonnia rahtia ja 1,2 miljoonaa TEU:ta vuodessa. Satama on viime vuosina investoinut merkittävästi suurimpien Uudessa-Seelannissa vierailevien konttialusten käsittelyyn. Sen kalustoon kuuluu jo useita Kalmarin konttilukkeja, mukaan lukien seitsemän hybridimallia.

Port of Tauranga on sitoutunut hiilijalanjälkensä pienentämiseen, jossa hybridi- ja sähköisillä konttilukeilla on tärkeä rooli polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämisessä.

Dan Kneebone, General Manager, Property & Infrastructure, Port of Tauranga: ”Ekotehokkaiden laitteiden käytön lisääminen on tärkeää, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä ja vähentää päästöjämme 5 % vuodessa suhteessa rahtimääriin. Tämä tilaus osoittaa myös vakaan sitoutumisemme olla yhteiskuntavastuullinen toimija.”

Karri Keskinen, Head of Oceania, Kalmar: “Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Port of Taurangan kanssa yli 25 vuoden ajan ja olemme ylpeitä siitä, että laitteemme muodostavat heidän kalustonsa ytimen. Todistetusti toimivat hybridi- ja sähkökonttilukkiteknologiamme auttavat satamaa ottamaan merkittäviä askeleita kohti päästötöntä tulevaisuutta.”



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

