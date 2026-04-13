Share buyback programme – week 15

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        13 April 2026

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 241,600 1,584.18 382,737,018
6 April 2026   
7 April 20264,0001,556.796,227,160
8 April 20263,0001,580.834,742,490
9 April 20263,0001,574.424,723,260
10 April 20263,6001,584.775,705,172
Total under the share buyback programme 255,200 1,583.60 404,135,100
    
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back1,363,3471,396.651,904,119,266

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,363,347 shares under the above share buyback programmes corresponding to 5.37 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
111580XCSE20260407 9:02:19.950000
111574XCSE20260407 9:03:32.266000
51572XCSE20260407 9:03:53.401000
61572XCSE20260407 9:04:45.250000
51572XCSE20260407 9:04:45.250000
111571XCSE20260407 9:05:10.296000
111570XCSE20260407 9:05:15.580000
111567XCSE20260407 9:08:38.848000
111566XCSE20260407 9:08:49.073000
111565XCSE20260407 9:08:54.807000
111561XCSE20260407 9:11:40.345000
111558XCSE20260407 9:12:03.229000
111557XCSE20260407 9:14:07.219000
111561XCSE20260407 9:15:25.019000
111559XCSE20260407 9:15:47.330000
111558XCSE20260407 9:17:47.572000
111554XCSE20260407 9:19:45.083000
111556XCSE20260407 9:20:57.263000
111556XCSE20260407 9:21:30.770000
111557XCSE20260407 9:22:06.276000
111557XCSE20260407 9:25:59.858000
111555XCSE20260407 9:26:31.301000
111557XCSE20260407 9:30:05.487000
111557XCSE20260407 9:31:12.617000
111554XCSE20260407 9:31:20.554000
111553XCSE20260407 9:31:44.007000
111550XCSE20260407 9:37:20.317000
281553XCSE20260407 9:37:20.318000
111549XCSE20260407 9:37:22.439000
111548XCSE20260407 9:37:26.679000
111547XCSE20260407 9:40:25.145000
111546XCSE20260407 9:41:45.981000
221551XCSE20260407 9:49:20.116000
111550XCSE20260407 9:50:37.465000
111550XCSE20260407 9:52:50.972000
251550XCSE20260407 9:52:50.976000
281550XCSE20260407 9:54:10.083000
61552XCSE20260407 9:55:35.992000
111550XCSE20260407 9:56:06.631000
291553XCSE20260407 10:00:26.241000
111553XCSE20260407 10:01:26.609000
221560XCSE20260407 10:02:41.557000
111558XCSE20260407 10:02:44.201000
121563XCSE20260407 10:02:44.201000
111558XCSE20260407 10:02:44.221000
111557XCSE20260407 10:02:46.416000
111557XCSE20260407 10:02:54.068000
111556XCSE20260407 10:03:03.504000
111555XCSE20260407 10:03:27.203000
111554XCSE20260407 10:04:11.596000
111553XCSE20260407 10:04:57.930000
1001553XCSE20260407 10:06:58.877356
411553XCSE20260407 10:06:58.878000
111553XCSE20260407 10:06:59.017000
1001553XCSE20260407 10:07:27.887412
111551XCSE20260407 10:07:50.604000
111550XCSE20260407 10:08:23.497000
111553XCSE20260407 10:11:46.603000
111553XCSE20260407 10:11:46.639000
21553XCSE20260407 10:11:46.641000
111553XCSE20260407 10:11:51.291000
111552XCSE20260407 10:13:12.333000
11552XCSE20260407 10:14:26.221000
111552XCSE20260407 10:17:48.392000
111551XCSE20260407 10:17:57.068000
111551XCSE20260407 10:17:57.426000
111550XCSE20260407 10:18:08.574000
111556XCSE20260407 10:21:52.386000
111555XCSE20260407 10:23:00.027000
111559XCSE20260407 10:30:43.012000
111558XCSE20260407 10:30:59.456000
111558XCSE20260407 10:30:59.752000
111558XCSE20260407 10:35:15.489000
111559XCSE20260407 10:35:54.236000
111561XCSE20260407 10:45:40.595000
111561XCSE20260407 10:45:40.614000
111560XCSE20260407 10:46:48.392000
111560XCSE20260407 10:46:48.392000
31559XCSE20260407 10:47:23.507000
181559XCSE20260407 10:51:57.168000
31559XCSE20260407 10:51:57.168000
111562XCSE20260407 11:00:58.383000
101562XCSE20260407 11:00:58.383000
211562XCSE20260407 11:02:08.848000
111561XCSE20260407 11:06:10.555000
111561XCSE20260407 11:06:10.555000
111563XCSE20260407 11:18:25.605000
211563XCSE20260407 11:20:27.121000
41563XCSE20260407 11:20:27.153000
41563XCSE20260407 11:20:27.182000
111563XCSE20260407 11:26:37.336000
111562XCSE20260407 11:26:37.356000
111561XCSE20260407 11:28:04.731000
101561XCSE20260407 11:28:04.731000
101561XCSE20260407 11:28:38.709000
111560XCSE20260407 11:29:24.353000
111561XCSE20260407 11:36:05.882000
111560XCSE20260407 11:38:08.903000
41561XCSE20260407 11:38:24.424000
111561XCSE20260407 11:42:04.751000
111560XCSE20260407 11:43:51.125000
111559XCSE20260407 11:46:05.210000
211558XCSE20260407 11:51:50.842000
221558XCSE20260407 11:55:11.385000
281561XCSE20260407 11:58:55.616000
201561XCSE20260407 11:58:55.616000
221559XCSE20260407 12:03:46.037000
111558XCSE20260407 12:07:04.568000
111558XCSE20260407 12:09:24.409000
111557XCSE20260407 12:09:25.060000
111556XCSE20260407 12:09:25.264000
621555XCSE20260407 12:09:31.605000
101555XCSE20260407 12:09:31.605000
111559XCSE20260407 12:25:25.831000
111558XCSE20260407 12:25:26.610000
111556XCSE20260407 12:25:49.401000
111554XCSE20260407 12:26:04.379000
181557XCSE20260407 12:31:50.293000
331557XCSE20260407 12:31:50.293000
101557XCSE20260407 12:31:50.293000
101557XCSE20260407 12:31:50.293000
101557XCSE20260407 12:31:50.293000
101557XCSE20260407 12:31:50.293000
51555XCSE20260407 12:32:51.823000
331555XCSE20260407 12:35:04.106000
101556XCSE20260407 12:37:50.742000
11556XCSE20260407 12:37:50.742000
21556XCSE20260407 12:43:56.544000
11556XCSE20260407 12:43:56.544000
81556XCSE20260407 12:43:56.693000
31556XCSE20260407 12:43:56.693000
41556XCSE20260407 12:44:11.379000
51556XCSE20260407 12:46:19.738000
11555XCSE20260407 12:52:31.985000
11555XCSE20260407 12:52:31.985000
91555XCSE20260407 12:52:31.985000
11555XCSE20260407 12:56:27.129000
11555XCSE20260407 12:56:40.498000
91555XCSE20260407 12:59:04.217000
21555XCSE20260407 12:59:04.217000
81554XCSE20260407 12:59:44.824000
31554XCSE20260407 13:02:03.425000
71554XCSE20260407 13:02:03.425000
11554XCSE20260407 13:02:03.425000
111555XCSE20260407 13:07:27.424000
111558XCSE20260407 13:16:43.523000
111557XCSE20260407 13:17:17.393000
111558XCSE20260407 13:25:07.412000
111559XCSE20260407 13:28:44.772000
111558XCSE20260407 13:32:11.839000
111557XCSE20260407 13:33:18.395000
111557XCSE20260407 13:35:13.377000
111560XCSE20260407 13:42:04.595000
111560XCSE20260407 13:44:30.203000
111559XCSE20260407 13:45:28.258000
111558XCSE20260407 13:47:15.893000
111558XCSE20260407 13:54:36.509000
121562XCSE20260407 13:58:04.396000
141559XCSE20260407 13:58:09.744000
181559XCSE20260407 13:58:09.744000
321560XCSE20260407 13:58:09.745000
151559XCSE20260407 14:00:50.626000
71559XCSE20260407 14:00:50.626000
111563XCSE20260407 14:06:43.536000
111561XCSE20260407 14:06:44.568000
111560XCSE20260407 14:06:44.846000
111560XCSE20260407 14:07:02.746000
111563XCSE20260407 14:21:01.616000
21565XCSE20260407 14:33:15.293000
201565XCSE20260407 14:34:46.376000
111565XCSE20260407 14:34:46.376000
111568XCSE20260407 14:35:40.188000
111568XCSE20260407 14:37:39.161000
111568XCSE20260407 14:40:57.341000
211566XCSE20260407 14:42:31.858000
111566XCSE20260407 14:42:31.858000
221565XCSE20260407 14:45:24.099000
111567XCSE20260407 14:47:07.444000
111565XCSE20260407 14:47:37.432000
111564XCSE20260407 14:48:24.351000
111563XCSE20260407 14:48:38.519000
111562XCSE20260407 14:49:56.553000
111562XCSE20260407 14:49:56.553000
111565XCSE20260407 14:56:03.571000
111564XCSE20260407 14:56:23.467000
111563XCSE20260407 14:58:00.151000
111563XCSE20260407 14:58:09.748000
111562XCSE20260407 15:04:17.918000
111563XCSE20260407 15:05:12.160000
51563XCSE20260407 15:08:19.837000
61563XCSE20260407 15:09:31.026000
51563XCSE20260407 15:09:31.026000
91562XCSE20260407 15:10:50.040000
21562XCSE20260407 15:10:50.040000
111560XCSE20260407 15:11:42.950000
111559XCSE20260407 15:11:43.987000
111559XCSE20260407 15:11:44.982000
111560XCSE20260407 15:14:02.567000
221562XCSE20260407 15:21:13.138000
111562XCSE20260407 15:26:46.774000
111561XCSE20260407 15:28:13.571000
31559XCSE20260407 15:29:41.191000
81559XCSE20260407 15:29:41.192000
111559XCSE20260407 15:29:41.192000
111560XCSE20260407 15:30:32.679000
111559XCSE20260407 15:31:10.917000
111558XCSE20260407 15:31:18.401000
111557XCSE20260407 15:34:12.194000
111556XCSE20260407 15:35:39.160000
251558XCSE20260407 15:36:41.397000
281558XCSE20260407 15:38:50.489000
211556XCSE20260407 15:40:52.137000
201555XCSE20260407 15:43:09.984000
221554XCSE20260407 15:47:31.043000
111553XCSE20260407 15:48:59.540000
101553XCSE20260407 15:48:59.540000
221555XCSE20260407 15:50:11.611000
51557XCSE20260407 15:56:04.513000
61557XCSE20260407 15:56:05.906000
51557XCSE20260407 15:56:05.906000
21556XCSE20260407 15:56:26.293000
91556XCSE20260407 15:56:26.293000
111555XCSE20260407 15:57:16.919000
111555XCSE20260407 15:59:51.628000
111554XCSE20260407 16:00:12.256000
111552XCSE20260407 16:01:20.593000
11551XCSE20260407 16:02:26.890000
101551XCSE20260407 16:03:19.797000
321550XCSE20260407 16:06:03.386000
41549XCSE20260407 16:06:13.421000
171549XCSE20260407 16:06:13.421000
81548XCSE20260407 16:09:24.198000
111549XCSE20260407 16:11:47.655000
211550XCSE20260407 16:16:01.473000
211551XCSE20260407 16:16:09.826000
111551XCSE20260407 16:16:10.410000
111554XCSE20260407 16:25:22.579000
111556XCSE20260407 16:31:07.431000
111556XCSE20260407 16:35:22.861000
111555XCSE20260407 16:36:07.786000
111556XCSE20260407 16:37:01.924000
211556XCSE20260407 16:37:52.588000
211556XCSE20260407 16:39:29.167000
241555XCSE20260407 16:43:23.547000
71555XCSE20260407 16:43:23.547000
9221555XCSE20260407 16:45:17.119392
101584XCSE20260408 9:00:18.412000
101583XCSE20260408 9:01:30.255000
111588XCSE20260408 9:10:19.098000
111587XCSE20260408 9:12:33.221000
111586XCSE20260408 9:14:10.770000
31584XCSE20260408 9:14:33.716000
81584XCSE20260408 9:14:33.716000
111582XCSE20260408 9:14:41.414000
111581XCSE20260408 9:15:04.134000
111580XCSE20260408 9:16:08.747000
111582XCSE20260408 9:18:54.540000
111581XCSE20260408 9:18:55.417000
111580XCSE20260408 9:19:06.264000
111580XCSE20260408 9:19:06.266000
111579XCSE20260408 9:19:44.062000
101578XCSE20260408 9:19:54.880000
111578XCSE20260408 9:23:13.892000
111580XCSE20260408 9:26:36.213000
111580XCSE20260408 9:27:27.784000
111579XCSE20260408 9:28:56.379000
111577XCSE20260408 9:31:05.661000
111579XCSE20260408 9:33:01.202000
111577XCSE20260408 9:34:12.149000
111576XCSE20260408 9:38:17.364000
111575XCSE20260408 9:44:46.257000
111573XCSE20260408 9:46:38.768000
111573XCSE20260408 9:49:38.165000
51573XCSE20260408 9:50:50.642000
111573XCSE20260408 9:51:08.185000
61573XCSE20260408 9:51:43.345000
111576XCSE20260408 9:55:21.572000
111575XCSE20260408 9:56:09.869000
111572XCSE20260408 9:56:44.422000
111571XCSE20260408 9:56:44.561000
111567XCSE20260408 9:56:44.587000
111570XCSE20260408 10:03:44.468000
221571XCSE20260408 10:18:43.122000
531571XCSE20260408 10:23:24.327000
421570XCSE20260408 10:23:24.346000
211569XCSE20260408 10:25:50.263000
111567XCSE20260408 10:27:44.372000
111572XCSE20260408 10:35:35.209000
111571XCSE20260408 10:37:38.627000
111570XCSE20260408 10:38:07.090000
111571XCSE20260408 10:47:41.321000
111571XCSE20260408 10:54:59.226000
211573XCSE20260408 10:59:27.912000
111575XCSE20260408 11:01:58.399000
111576XCSE20260408 11:02:31.528000
111575XCSE20260408 11:03:40.553000
51575XCSE20260408 11:05:11.525000
111577XCSE20260408 11:10:51.224000
41576XCSE20260408 11:12:41.634000
221577XCSE20260408 11:17:00.195000
71576XCSE20260408 11:17:00.212000
41576XCSE20260408 11:17:00.212000
111576XCSE20260408 11:17:00.212000
81577XCSE20260408 11:24:54.275000
91577XCSE20260408 11:24:54.275000
41577XCSE20260408 11:24:54.275000
211575XCSE20260408 11:25:11.898000
101575XCSE20260408 11:25:11.898000
221574XCSE20260408 11:25:12.692000
21573XCSE20260408 11:25:31.716000
111573XCSE20260408 11:26:44.677000
111575XCSE20260408 11:31:36.757000
111575XCSE20260408 11:31:36.760000
111574XCSE20260408 11:31:37.017000
41573XCSE20260408 11:31:43.346000
211573XCSE20260408 11:39:00.348000
111572XCSE20260408 11:42:36.717000
51572XCSE20260408 11:42:36.717000
51572XCSE20260408 11:42:36.717000
111572XCSE20260408 11:42:36.717000
151570XCSE20260408 11:43:23.347000
71570XCSE20260408 11:44:33.426000
151570XCSE20260408 11:44:33.426000
111573XCSE20260408 11:57:33.283000
51573XCSE20260408 11:58:09.150000
51572XCSE20260408 12:00:06.213000
61572XCSE20260408 12:00:06.213000
221574XCSE20260408 12:12:04.808000
71577XCSE20260408 12:37:07.377000
111586XCSE20260408 12:56:59.746000
311586XCSE20260408 12:56:59.746000
111585XCSE20260408 12:56:59.748000
71586XCSE20260408 12:57:15.839000
61586XCSE20260408 12:57:34.740000
51586XCSE20260408 12:57:51.087000
61586XCSE20260408 12:57:51.087000
111584XCSE20260408 12:59:21.301000
111583XCSE20260408 13:01:00.497000
111584XCSE20260408 13:05:29.054000
111583XCSE20260408 13:05:51.224000
111582XCSE20260408 13:06:08.463000
111584XCSE20260408 13:11:43.348000
111584XCSE20260408 13:15:03.348000
111585XCSE20260408 13:18:59.156000
91585XCSE20260408 13:21:04.169000
91585XCSE20260408 13:21:43.346000
111588XCSE20260408 13:27:03.146000
111587XCSE20260408 13:29:35.083000
61587XCSE20260408 13:37:26.776000
111586XCSE20260408 13:37:44.285000
111588XCSE20260408 13:43:24.859000
111587XCSE20260408 13:44:02.665000
211587XCSE20260408 13:56:17.527000
131587XCSE20260408 13:56:17.537000
91589XCSE20260408 14:00:20.691000
81590XCSE20260408 14:00:57.640000
151590XCSE20260408 14:05:42.959000
111590XCSE20260408 14:06:59.310000
111589XCSE20260408 14:08:25.963000
101589XCSE20260408 14:08:25.963000
221588XCSE20260408 14:08:26.459000
111588XCSE20260408 14:08:26.657000
111588XCSE20260408 14:19:10.256000
111588XCSE20260408 14:19:39.824000
111586XCSE20260408 14:21:22.770000
111587XCSE20260408 14:25:04.283000
111589XCSE20260408 14:28:32.389000
111588XCSE20260408 14:31:24.386000
111588XCSE20260408 14:31:24.515000
111588XCSE20260408 14:31:36.483000
111587XCSE20260408 14:31:55.586000
111587XCSE20260408 14:32:28.153000
111587XCSE20260408 14:35:00.021000
111586XCSE20260408 14:35:00.043000
111587XCSE20260408 14:45:04.347000
61587XCSE20260408 14:53:24.348000
51587XCSE20260408 14:55:23.469000
61587XCSE20260408 14:55:58.039000
51587XCSE20260408 14:55:58.039000
41587XCSE20260408 14:57:37.025000
121587XCSE20260408 14:57:37.025000
51585XCSE20260408 14:59:58.846000
41585XCSE20260408 15:00:22.051000
21585XCSE20260408 15:00:41.365000
51585XCSE20260408 15:04:20.609000
41585XCSE20260408 15:04:20.609000
21585XCSE20260408 15:04:20.609000
111584XCSE20260408 15:06:06.622000
101584XCSE20260408 15:08:24.346000
11584XCSE20260408 15:08:28.726000
101584XCSE20260408 15:08:28.726000
31584XCSE20260408 15:11:44.346000
111585XCSE20260408 15:20:04.349000
111587XCSE20260408 15:24:54.224000
111586XCSE20260408 15:25:10.801000
111585XCSE20260408 15:25:11.762000
221585XCSE20260408 15:26:36.177000
211584XCSE20260408 15:29:30.625000
141584XCSE20260408 15:31:44.348000
81584XCSE20260408 15:35:38.792000
141584XCSE20260408 15:35:38.792000
271584XCSE20260408 15:36:01.981000
261584XCSE20260408 15:37:44.995000
221584XCSE20260408 15:37:44.995000
271584XCSE20260408 15:38:04.828000
11584XCSE20260408 15:38:04.828000
221583XCSE20260408 15:38:09.384000
331583XCSE20260408 15:42:44.154000
101583XCSE20260408 15:42:44.154000
431583XCSE20260408 15:42:53.655000
111583XCSE20260408 15:42:53.675000
61583XCSE20260408 15:42:57.920000
291583XCSE20260408 15:43:29.099000
271583XCSE20260408 15:43:29.100000
271583XCSE20260408 15:43:29.206000
31583XCSE20260408 15:43:29.733000
91583XCSE20260408 15:45:03.744000
321582XCSE20260408 15:45:04.347000
281582XCSE20260408 15:45:04.349000
311582XCSE20260408 15:45:09.176000
171582XCSE20260408 15:45:12.565000
111582XCSE20260408 15:45:24.417000
101584XCSE20260408 15:46:26.332000
121584XCSE20260408 15:50:04.347000
91584XCSE20260408 15:50:04.347000
281584XCSE20260408 15:51:25.692000
111584XCSE20260408 15:51:44.328000
71584XCSE20260408 15:51:44.328000
251584XCSE20260408 15:53:37.604000
131582XCSE20260408 15:55:04.347000
91582XCSE20260408 15:55:04.949000
121582XCSE20260408 15:55:04.949000
81583XCSE20260408 15:57:22.305000
211583XCSE20260408 15:57:42.112000
141581XCSE20260408 16:00:04.347000
41581XCSE20260408 16:03:14.173000
221583XCSE20260408 16:06:18.486000
61587XCSE20260408 16:07:34.468000
221584XCSE20260408 16:08:03.541000
101584XCSE20260408 16:08:44.063000
221583XCSE20260408 16:08:44.473000
211582XCSE20260408 16:08:45.907000
211584XCSE20260408 16:12:27.342000
91585XCSE20260408 16:16:28.420000
101585XCSE20260408 16:16:28.420000
111585XCSE20260408 16:16:28.421000
111583XCSE20260408 16:16:51.557000
111583XCSE20260408 16:16:51.557000
251583XCSE20260408 16:18:34.313000
311583XCSE20260408 16:23:29.483000
211582XCSE20260408 16:25:31.935000
111582XCSE20260408 16:25:31.935000
21583XCSE20260408 16:29:17.298000
61583XCSE20260408 16:29:17.298000
31583XCSE20260408 16:29:17.298000
101582XCSE20260408 16:30:33.704000
121582XCSE20260408 16:30:33.704000
31581XCSE20260408 16:31:17.849000
191581XCSE20260408 16:31:17.849000
111580XCSE20260408 16:38:58.546000
1231580XCSE20260408 16:41:02.101006
951580XCSE20260408 16:41:02.101037
1281580XCSE20260408 16:41:02.101054
111578XCSE20260409 9:00:45.153000
111574XCSE20260409 9:04:44.087000
211576XCSE20260409 9:09:10.297000
111575XCSE20260409 9:09:38.867000
111573XCSE20260409 9:10:05.678000
21570XCSE20260409 9:12:22.016000
91570XCSE20260409 9:12:22.016000
111572XCSE20260409 9:15:45.112000
111569XCSE20260409 9:15:55.088000
111568XCSE20260409 9:16:36.775000
111567XCSE20260409 9:17:45.816000
111568XCSE20260409 9:22:00.720000
21566XCSE20260409 9:22:00.735000
111568XCSE20260409 9:32:21.212000
111568XCSE20260409 9:32:21.231000
111568XCSE20260409 9:33:08.015000
111569XCSE20260409 9:35:03.339000
111568XCSE20260409 9:40:31.826000
111566XCSE20260409 9:41:45.812000
111565XCSE20260409 9:41:45.953000
111564XCSE20260409 9:45:49.949000
111564XCSE20260409 9:45:49.949000
111565XCSE20260409 9:49:51.734000
221567XCSE20260409 9:55:53.262000
111566XCSE20260409 9:56:16.759000
111568XCSE20260409 10:00:57.799000
111567XCSE20260409 10:01:00.091000
111566XCSE20260409 10:09:20.199000
111566XCSE20260409 10:14:14.004000
111567XCSE20260409 10:21:42.014000
111567XCSE20260409 10:22:14.355000
211566XCSE20260409 10:25:18.068000
211565XCSE20260409 10:27:39.738000
111564XCSE20260409 10:37:35.773000
111563XCSE20260409 10:47:03.581000
41562XCSE20260409 10:47:55.014000
41561XCSE20260409 10:48:49.538000
71561XCSE20260409 10:48:49.538000
221563XCSE20260409 10:53:17.055000
111564XCSE20260409 11:00:17.949000
221568XCSE20260409 11:20:02.215000
211569XCSE20260409 11:29:37.557000
221568XCSE20260409 11:34:22.965000
221567XCSE20260409 11:37:08.916000
111567XCSE20260409 11:37:08.916000
221567XCSE20260409 11:41:19.751000
221566XCSE20260409 11:42:52.585000
211565XCSE20260409 11:52:28.777000
111565XCSE20260409 11:52:28.777000
111566XCSE20260409 12:04:07.213000
81566XCSE20260409 12:09:35.263000
111567XCSE20260409 12:19:52.790000
111567XCSE20260409 12:19:52.800000
81569XCSE20260409 12:51:29.568000
81569XCSE20260409 12:51:58.618000
31569XCSE20260409 12:51:58.618000
111567XCSE20260409 12:52:33.262000
111567XCSE20260409 12:52:33.262000
111567XCSE20260409 12:52:33.262000
51572XCSE20260409 13:10:07.507000
51572XCSE20260409 13:10:07.507000
111572XCSE20260409 13:19:20.183000
21569XCSE20260409 13:26:51.737000
81575XCSE20260409 13:36:53.027000
61575XCSE20260409 13:36:53.057000
311573XCSE20260409 13:37:12.280000
521577XCSE20260409 13:54:12.433000
411576XCSE20260409 14:05:59.635000
221575XCSE20260409 14:25:52.037000
211575XCSE20260409 14:25:52.059000
111575XCSE20260409 14:31:07.704000
101575XCSE20260409 14:31:07.704000
221577XCSE20260409 14:41:38.138000
11576XCSE20260409 14:42:01.381000
11576XCSE20260409 14:42:01.381000
91576XCSE20260409 14:47:15.563000
21576XCSE20260409 14:47:15.563000
101576XCSE20260409 14:47:15.563000
401576XCSE20260409 14:47:15.578000
221575XCSE20260409 14:56:20.833000
71574XCSE20260409 15:04:14.556000
371574XCSE20260409 15:12:07.063000
71574XCSE20260409 15:12:07.063000
111574XCSE20260409 15:13:39.026000
111574XCSE20260409 15:13:39.026000
101574XCSE20260409 15:13:39.026000
111574XCSE20260409 15:13:39.026000
441574XCSE20260409 15:13:39.026000
611573XCSE20260409 15:22:02.503000
101573XCSE20260409 15:22:02.503000
251573XCSE20260409 15:22:02.510000
661573XCSE20260409 15:23:56.072000
341575XCSE20260409 15:27:46.022000
141575XCSE20260409 15:27:46.024000
251577XCSE20260409 15:28:54.842000
711576XCSE20260409 15:30:13.802000
351580XCSE20260409 15:33:30.556000
111580XCSE20260409 15:34:16.125000
641579XCSE20260409 15:35:19.894000
111578XCSE20260409 15:38:03.476000
111578XCSE20260409 15:38:03.476000
111578XCSE20260409 15:38:03.476000
111580XCSE20260409 15:47:49.816000
521579XCSE20260409 15:48:27.046000
551579XCSE20260409 15:54:35.086000
111579XCSE20260409 15:58:00.906000
411578XCSE20260409 15:58:08.001000
101578XCSE20260409 15:58:08.001000
101578XCSE20260409 15:58:08.001000
411577XCSE20260409 16:01:03.948000
101577XCSE20260409 16:01:03.948000
211577XCSE20260409 16:01:35.545000
551576XCSE20260409 16:01:35.560000
431577XCSE20260409 16:09:44.046000
101577XCSE20260409 16:09:44.046000
231577XCSE20260409 16:09:44.067000
251577XCSE20260409 16:09:54.559000
511576XCSE20260409 16:11:35.195000
101576XCSE20260409 16:12:15.933000
581576XCSE20260409 16:12:15.933000
211576XCSE20260409 16:17:04.793000
81575XCSE20260409 16:17:44.536000
211577XCSE20260409 16:20:50.552000
221576XCSE20260409 16:26:55.755000
101576XCSE20260409 16:26:55.755000
111576XCSE20260409 16:26:55.755000
501576XCSE20260409 16:26:55.758000
441576XCSE20260409 16:27:18.063000
111576XCSE20260409 16:27:18.065000
211576XCSE20260409 16:27:18.232000
241579XCSE20260409 16:30:44.725000
111579XCSE20260409 16:30:44.750000
81579XCSE20260409 16:30:44.764000
81579XCSE20260409 16:30:44.814000
71579XCSE20260409 16:30:44.844000
71579XCSE20260409 16:30:45.394000
71579XCSE20260409 16:30:48.290000
91579XCSE20260409 16:30:48.330000
91579XCSE20260409 16:30:50.438000
91579XCSE20260409 16:30:53.290000
221579XCSE20260409 16:31:29.597000
71578XCSE20260409 16:31:42.014000
151578XCSE20260409 16:31:42.014000
4611578XCSE20260409 16:49:32.474632
101583XCSE20260410 9:03:47.695000
11583XCSE20260410 9:03:47.695000
81583XCSE20260410 9:04:54.840000
31583XCSE20260410 9:04:54.840000
111580XCSE20260410 9:05:36.808000
111579XCSE20260410 9:10:32.920000
111578XCSE20260410 9:11:33.359000
111578XCSE20260410 9:14:12.574000
241579XCSE20260410 9:15:40.355000
101579XCSE20260410 9:15:40.355000
111578XCSE20260410 9:22:10.218000
191580XCSE20260410 9:22:15.359000
41580XCSE20260410 9:22:15.359000
11580XCSE20260410 9:22:17.021000
11582XCSE20260410 9:22:59.836000
61584XCSE20260410 9:35:08.072000
51584XCSE20260410 9:36:13.145000
61584XCSE20260410 9:36:13.145000
41585XCSE20260410 9:39:23.335000
91585XCSE20260410 9:39:23.335000
261585XCSE20260410 9:43:04.915000
101585XCSE20260410 9:43:04.915000
261585XCSE20260410 9:44:57.428000
81585XCSE20260410 9:44:57.429000
21585XCSE20260410 9:45:03.460000
91585XCSE20260410 9:45:03.460000
111583XCSE20260410 9:48:28.497000
31585XCSE20260410 10:00:03.633000
101585XCSE20260410 10:00:03.633000
41585XCSE20260410 10:00:03.653000
281585XCSE20260410 10:00:23.869000
91585XCSE20260410 10:00:23.869000
111585XCSE20260410 10:03:38.939000
251585XCSE20260410 10:05:49.883000
101585XCSE20260410 10:05:49.883000
41585XCSE20260410 10:05:49.926000
71585XCSE20260410 10:05:50.627000
61585XCSE20260410 10:05:52.691000
101585XCSE20260410 10:05:52.691000
301585XCSE20260410 10:05:57.176000
81585XCSE20260410 10:05:57.176000
111585XCSE20260410 10:10:54.652000
31587XCSE20260410 10:11:39.130000
121587XCSE20260410 10:11:39.130000
61587XCSE20260410 10:11:39.130000
111585XCSE20260410 10:12:15.277000
91584XCSE20260410 10:16:08.797000
21584XCSE20260410 10:16:08.798000
111584XCSE20260410 10:18:22.780000
111583XCSE20260410 10:18:40.067000
111582XCSE20260410 10:31:06.235000
211582XCSE20260410 10:37:52.657000
221584XCSE20260410 10:39:41.481000
141584XCSE20260410 10:39:41.481000
61584XCSE20260410 10:39:41.481000
151582XCSE20260410 10:42:17.292000
71582XCSE20260410 10:42:17.292000
21581XCSE20260410 10:46:51.011000
61581XCSE20260410 10:46:51.011000
31581XCSE20260410 10:46:51.011000
91581XCSE20260410 10:46:51.011000
11581XCSE20260410 10:46:51.011000
101581XCSE20260410 10:49:03.890000
111581XCSE20260410 10:49:03.890000
31580XCSE20260410 10:51:55.779000
181580XCSE20260410 10:51:55.779000
11580XCSE20260410 10:53:13.994000
101580XCSE20260410 10:53:13.994000
111583XCSE20260410 11:10:25.224000
111583XCSE20260410 11:10:25.224000
211585XCSE20260410 11:13:08.424000
51585XCSE20260410 11:14:58.698000
81585XCSE20260410 11:14:58.698000
101585XCSE20260410 11:15:53.443000
11585XCSE20260410 11:15:53.443000
111583XCSE20260410 11:18:43.785000
111582XCSE20260410 11:18:44.050000
111584XCSE20260410 11:19:00.017000
111584XCSE20260410 11:19:22.200000
111586XCSE20260410 11:20:50.897000
111587XCSE20260410 11:38:22.637000
201588XCSE20260410 11:44:28.084000
171588XCSE20260410 11:44:28.084000
111588XCSE20260410 11:51:02.254000
241590XCSE20260410 11:55:08.147000
81590XCSE20260410 11:55:08.147000
111591XCSE20260410 12:06:11.551000
41589XCSE20260410 12:10:19.629000
71589XCSE20260410 12:10:19.629000
221590XCSE20260410 12:12:12.873000
101591XCSE20260410 12:12:56.902000
11591XCSE20260410 12:12:56.902000
111590XCSE20260410 12:14:07.676000
111591XCSE20260410 12:20:53.226000
21591XCSE20260410 12:20:53.226000
111591XCSE20260410 12:24:55.189000
111590XCSE20260410 12:27:01.405000
11592XCSE20260410 12:30:29.366000
161592XCSE20260410 12:30:29.366000
271592XCSE20260410 12:32:08.982000
111592XCSE20260410 12:42:44.798000
241592XCSE20260410 12:43:17.895000
11592XCSE20260410 12:43:17.895000
71593XCSE20260410 12:45:15.813000
91593XCSE20260410 12:45:15.813000
241593XCSE20260410 12:45:28.065000
101593XCSE20260410 12:45:28.065000
71593XCSE20260410 12:45:28.065000
111591XCSE20260410 12:45:43.979000
131593XCSE20260410 12:45:43.979000
111593XCSE20260410 12:51:21.007000
31591XCSE20260410 12:52:45.007000
191591XCSE20260410 12:54:07.470000
31591XCSE20260410 12:55:46.011000
81591XCSE20260410 12:55:46.011000
121595XCSE20260410 13:03:38.055000
51594XCSE20260410 13:04:04.434000
61594XCSE20260410 13:04:04.434000
341595XCSE20260410 13:14:41.470000
111595XCSE20260410 13:17:41.561000
111595XCSE20260410 13:20:45.953000
531595XCSE20260410 13:21:52.795000
441594XCSE20260410 13:22:39.778000
41594XCSE20260410 13:28:17.951000
71594XCSE20260410 13:29:27.694000
41594XCSE20260410 13:29:27.694000
41593XCSE20260410 13:39:15.691000
71593XCSE20260410 13:39:15.691000
111593XCSE20260410 13:39:57.895000
111593XCSE20260410 13:39:57.895000
191592XCSE20260410 13:39:58.032000
31592XCSE20260410 13:39:58.032000
211591XCSE20260410 13:40:16.675000
41591XCSE20260410 13:47:10.597000
181591XCSE20260410 13:52:33.036000
41591XCSE20260410 13:52:33.036000
331590XCSE20260410 13:55:16.476000
211589XCSE20260410 13:55:51.552000
321588XCSE20260410 13:59:07.838000
111588XCSE20260410 13:59:07.838000
101588XCSE20260410 13:59:07.838000
121588XCSE20260410 13:59:07.838162
4881588XCSE20260410 13:59:07.838188
111588XCSE20260410 14:11:38.826000
111587XCSE20260410 14:26:13.072000
111587XCSE20260410 14:26:13.072000
31588XCSE20260410 14:26:13.072000
81588XCSE20260410 14:26:13.072000
111589XCSE20260410 14:32:03.693000
111588XCSE20260410 14:32:36.936000
111588XCSE20260410 14:44:33.013000
31588XCSE20260410 14:52:02.464000
81588XCSE20260410 14:52:57.537000
31588XCSE20260410 14:52:57.537000
41588XCSE20260410 15:00:13.199000
81588XCSE20260410 15:00:13.199000
21588XCSE20260410 15:00:34.658000
31588XCSE20260410 15:24:42.751000
81588XCSE20260410 15:25:42.227000
101588XCSE20260410 15:25:42.227000
31588XCSE20260410 15:25:42.227000
211587XCSE20260410 15:30:45.217000
101587XCSE20260410 15:30:45.217000
101587XCSE20260410 15:30:45.217000
111587XCSE20260410 15:30:45.217000
411586XCSE20260410 15:31:24.762000
91585XCSE20260410 15:32:34.193000
91585XCSE20260410 15:34:12.983000
41585XCSE20260410 15:34:41.474000
91585XCSE20260410 15:34:41.474000
91585XCSE20260410 15:34:41.474000
211583XCSE20260410 15:40:30.938000
111583XCSE20260410 15:40:30.938000
331581XCSE20260410 15:41:34.796000
111581XCSE20260410 15:41:34.796000
221581XCSE20260410 15:47:32.405000
131580XCSE20260410 15:48:27.065000
81580XCSE20260410 15:48:27.065000
111579XCSE20260410 15:54:25.380000
151580XCSE20260410 16:07:25.176000
61580XCSE20260410 16:07:25.176000
111581XCSE20260410 16:20:27.338000
31581XCSE20260410 16:22:14.060000
51581XCSE20260410 16:22:18.568000
291581XCSE20260410 16:22:20.749000
111580XCSE20260410 16:22:52.205000
221579XCSE20260410 16:28:02.897000
121580XCSE20260410 16:29:07.521000
201580XCSE20260410 16:29:07.521000
21580XCSE20260410 16:29:07.521000
211580XCSE20260410 16:29:07.521000
1501580XCSE20260410 16:29:37.016422
1501580XCSE20260410 16:29:37.016428
3001579XCSE20260410 16:34:03.814224
1501579XCSE20260410 16:42:55.621603
2131579XCSE20260410 16:42:55.621626


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 15
GlobeNewswire

Recommended Reading