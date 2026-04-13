Epitopea renforce son comité consultatif scientifique avec la nomination de Lisa Butterfield, figure de renom dans le domaine du cancer

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique spécialisée dans l'immunothérapie contre le cancer qui développe des immunothérapies à base d'ARN accessibles et prêtes à l'emploi pour les tumeurs solides difficiles à traiter, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lisa Butterfield au sein de son comité consultatif scientifique (SAB). Figure de renom très respectée dans le domaine de l’immuno-oncologie, la Dre Butterfield apporte une expertise approfondie en matière de vaccins anticancéreux, de profilage immunitaire, de développement de biomarqueurs et de thérapies cellulaires pour les tumeurs solides. Sa nomination intervient alors qu’Epitopea fait progresser son portefeuille d’immunothérapies anticancéreuses à base d’ARN, notamment son principal candidat, CryptiVaxMC-1001, destiné au cancer de l’ovaire séreux de haut grade.

Plus récemment, Lisa Butterfield a travaillé au sein de l'équipe Discovery Oncology chez Merck à South San Francisco et a également été professeure adjointe de microbiologie et d'immunologie à l'Université de Californie à San Francisco. Elle a auparavant occupé le poste de vice-présidente de la recherche et du développement au Parker Institute for Cancer Immunotherapy et a exercé des fonctions de direction académique à l'université de Pittsburgh, où elle était professeure titulaire de médecine, de chirurgie, d'immunologie et de sciences cliniques et translationnelles, ainsi que directrice du laboratoire de surveillance immunologique et de produits cellulaires du Hillman Cancer Center.

La Dre Butterfield est l'auteure de plus de 200 publications évaluées par des pairs, d'articles de synthèse et de chapitres d'ouvrages, et a joué un rôle de premier plan dans le domaine de l'immunothérapie contre le cancer. Elle a été la première femme à occuper le poste de présidente de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) et a précédemment présidé le comité consultatif sur la thérapie cellulaire, tissulaire et génique de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

« L’approche d’Epitopea visant à découvrir les antigènes spécifiques aux tumeurs CryptigenMC issus du génome sombre représente une réflexion véritablement innovante en matière d’immunothérapie contre le cancer », a déclaré Lisa Butterfield. « Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de traduire ces découvertes en immunothérapies à base d’ARN prêtes à l’emploi qui apportent des bénéfices durables aux patients. Je me réjouis à aider l’équipe à définir sa stratégie scientifique alors que la société progresse vers la phase clinique. »

Le Dr Alan C. Rigby, PDG d’Epitopea, a commenté : « Lisa apporte une expertise exceptionnelle dans les domaines des vaccins anticancéreux, de l’immunologie tumorale et de l’immunothérapie translationnelle. Son expérience, qui couvre le milieu universitaire, la biotechnologie et la recherche pharmaceutique, sera extrêmement précieuse alors que nous continuons à faire progresser notre pipeline et à faire passer notre programme phare, CryptiVaxMC-1001, en phase clinique. »

La nomination de la Dre Butterfield vient renforcer le comité consultatif scientifique de renommée mondiale d’Epitopea, afin de soutenir le développement de ses immunothérapies anticancéreuses à base d’ARN ciblant les cancers solides difficiles à traiter.

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique spécialisée dans l’immunothérapie anticancéreuse qui développe des immunothérapies à base d’ARN accessibles et prêtes à l’emploi pour les tumeurs solides difficiles à traiter.

Le pipeline d’Epitopea repose sur les TSA CryptigenMC, une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs identifiés par CryptoMapMC, la plateforme propriétaire d’immunopeptidomique et de génomique de la société qui met en évidence des antigènes exprimés de manière aberrante provenant de régions du génome jusqu’alors non caractérisées.

Le principal candidat de la société, CryptiVaxMC-1001, est un vaccin thérapeutique à ARNm prêt à l'emploi actuellement en cours de développement pour le traitement du cancer de l'ovaire séreux de haut grade. Il est conçu pour induire des réponses immunitaires ciblées à l'aide d'un ensemble d'antigènes spécifiques à la tumeur, sélectionnés pour couvrir un large éventail de patientes. De nombreuses patientes atteintes de cancers avancés, notamment de cancer de l'ovaire séreux de haut grade, disposent d'options thérapeutiques durables limitées et de peu de traitements efficaces en dehors des populations sélectionnées sur la base de biomarqueurs. Epitopea vise à répondre à ce besoin non satisfait grâce à des immunothérapies largement applicables et sélectives vis-à-vis des tumeurs.

Soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, Epitopea opère depuis Cambridge, au Royaume-Uni, et Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epitopea.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

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