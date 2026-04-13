naoo AG lanciert METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur vervollständigt den proprietären KI-Stack

Dritte proprietäre KI-Initiative etabliert ein datengetriebenes Betriebsmodell; bereitgestellt zur systematischen Optimierung der Engagement-Gewinne, die der Generation-V-Plattform-Relaunch erzielt hat.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) gibt die erfolgreiche Bereitstellung von METIS bekannt — einer Echtzeit-Experimentier- und Entscheidungsinfrastruktur, die die dritte grosse KI-Initiative innerhalb des naoo-Plattform-Stacks darstellt. METIS fungiert als Optimierungsebene über GAIA (der Datenplattform) und ModelKnife (dem Machine-Learning-Framework) und vervollständigt damit eine proprietäre dreischichtige KI-Architektur für eine kontinuierliche, messungsgetriebene Produktentwicklung.

Der Launch von METIS folgt dem Generation-V-Plattform-Relaunch, der Ende März 2026 abgeschlossen wurde und zu einem deutlichen Anstieg der Nutzeraktivität führte: Die Feed-Impressionen haben sich in Folge der neu aufgebauten Plattformarchitektur nahezu verdoppelt, und die auf der Plattform verbrachte Zeit stieg um mehr als 50%. METIS hat diese Gewinne nicht verursacht — sie sind dem Generation-V-Relaunch zuzuschreiben. METIS ist die Infrastruktur, die nun bereitsteht, um diese Verbesserungen systematisch weiterzuentwickeln, zu optimieren und zu skalieren.

WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN

Auswirkung von Generation V (Plattform-Relaunch, Ende März 2026): Feed-Impressionen haben sich nahezu verdoppelt; die auf der Plattform verbrachte Zeit stieg um mehr als 50%. Beide Kennzahlen sind dem Generation-V-Neuaufbau zuzuschreiben, nicht METIS.

Rolle von METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur, die bereitgestellt wurde, um die durch Generation V erzielten Performance-Gewinne kontinuierlich und messungsgetrieben zu optimieren und zu skalieren.

KI-Infrastruktur-Stack: METIS ist die dritte proprietäre Initiative nach GAIA (Datenschicht, Mai 2025) und ModelKnife (Machine-Learning-Schicht, Dezember 2025). Zusammen bilden sie eine geschlossene Schlaufe: Datenaufnahme → Modelltraining → Echtzeit-Experimente → Optimierung.

METIS-Umfang: Echtzeit-Tests und Optimierung aller Plattformelemente, einschliesslich Content-Ranking, Feed-Algorithmen, KI-Modelle, Engagement-Mechaniken, Gamifizierungslogik und Monetarisierungsflüsse — deutlich breiter als konventionelle A/B-Test-Infrastruktur.

Systemkomponenten: Echtzeit-Event-Aufnahme, strukturierter Event-Katalog, wiederverwendbare Metrikdefinitionen, Experimentmanagement mit statistischer Power- und Signifikanzauswertung sowie eine Entscheidungswarteschlange für Produkt-Rollout-Entscheidungen.

Betriebsmodell-Shift: Produktentwicklung, KI-Optimierung und Monetarisierungslogik können nun auf Basis realer Performance kontinuierlich getestet und verfeinert werden, was die Abhängigkeit von annahmegetriebenen Entscheidungen reduziert.

Erwartete Ergebnisse: Das Management erwartet, dass METIS zu weiteren Steigerungen des Nutzer-Engagements, verbesserter Retention und effizienterer Monetarisierung beitragen wird.





«In grösseren Massstäben ist die Fähigkeit, verschiedene Versionen jeder Funktion kontinuierlich zu testen und zu vergleichen, das, was leistungsstarke Plattformen auszeichnet. Mit METIS können wir systematisch auswerten, was am besten funktioniert, und diese Verbesserungen kontinuierlich auf die gesamte Plattform anwenden.»

— David Liu, Lead Data Scientist & Head of AI, naoo AG

«Der starke Anstieg der Impressionen nach dem Generation-V-Rollout zeigt die Wirksamkeit unserer neuen Plattform, und METIS ermöglicht es uns, diese Verbesserungen systematisch zu skalieren.»

— Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG

STRATEGISCHER KONTEXT

METIS schliesst das proprietäre KI-Infrastruktur-Aufbauprogramm von naoo ab. Mit GAIA als Datenfundament, ModelKnife für Machine Learning im Massstab und METIS für Echtzeit-Experimente hat das Unternehmen einen Technologie-Stack etabliert, der eine kontinuierliche, messbare Plattformverbesserung ermöglicht. Die Infrastruktur soll die Skalierbarkeit der kommerziellen Aktivitäten in den geplanten Stadterweiterungen Zürich und Berlin unterstützen.

KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41 Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.

Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer | karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO — karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

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