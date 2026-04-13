Forløb af ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest har afholdt ordinær generalforsamling den 13. april 2026.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2025, herunder forslaget om udbytte, blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2026 blev ligeledes godkendt.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om valg af likviditetsstyringsværktøjer for alle afdelinger under Investeringsforeningen Nordea Invest samt tilhørende justeringer af vedtægterne blev godkendt.

Claus Schønemann Juhl og Kim Balle blev genvalgt til bestyrelsen, og Christina Bruun Geertsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Per Skovsted som formand og Christina Bruun Geertsen som næstformand samt Claus Schønemann Juhl og Kim Balle som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisionsselskab.

