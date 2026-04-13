Partenaires Ninepoint lance une gamme élargie de FNB d’actions individuelles

TORONTO, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, l’un des principaux directeurs de placements indépendants au Canada, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement de neuf nouveaux FNB à la Bourse de Toronto (TSX).

Ces nouveaux FNB viennent élargir la plateforme de FNB d’actions individuelles de Ninepoint, avec huit FNB Ninepoint HighShares à effet de levier et un FNB Ninepoint CoreShares sans effet de levier, tous liés à des actions canadiennes et américaines bien connues à grande capitalisation.

« Forts du succès et de la demande suscitée par les FNB Ninepoint HighShares, nous sommes heureux d’élargir notre gamme de FNB d’actions individuelles en proposant de nouveaux produits liés à certaines des sociétés les plus suivies du marché », a déclaré Karl Cheong, vice-président directeur et responsable des FNB chez Ninepoint. « Pour de nombreux investisseurs, l’attrait est assez évident : des sociétés bien connues, une structure simple et la possibilité d’obtenir des revenus mensuels plus élevés. »

Les FNB HighShares s’adressent principalement aux investisseurs autonomes qui recherchent une exposition accrue et la possibilité d’obtenir des revenus mensuels plus élevés grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes gérée de manière professionnelle. Le seul produit CoreShares proposé dans le cadre de ce lancement, le FNB Ninepoint CoreShares Constellation Software, offre une exposition aux options d’achat couvertes sans effet de levier et est conçu en pensant au réseau des conseillers, en particulier dans les cas où les FNB à effet de levier peuvent être inadaptés ou soumis à des restrictions.

Chacun des nouveaux fonds aura une valeur liquidative initiale de 10 $ par action/part.

« Pour une société comme Constellation Software, dont le cours de l’action peut être hors de portée pour certains investisseurs, cette structure offre un point d’entrée plus accessible », a déclaré M. Cheong. « Elle offre également aux conseillers et à leurs clients une option sans effet de levier pour accéder à la stratégie d’options d’achat couvertes, ce qui renforce l’attrait de notre gamme de FNB d’actions individuelles. »

Les FNB d’actions canadiennes seront négociables à la TSX à compter du 13 avril 2026. Les FNB d’actions américaines seront disponibles le 16 avril 2026.

Les nouveaux FNB d’actions individuelles de Ninepoint sont énumérés ci-dessous :

FNB Symbole

boursier

(TSX) Niveau de

risque Date de

création Actions canadiennes FNB Ninepoint CoreShares Constellation Software CSUC Élevé 13 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Constellation Software CSHI Élevé 13 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Celestica CLHI Élevé 13 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Kinross Gold KGHI Élevé 13 avril 2026 Actions américaines FNB Ninepoint HighShares Nvidia NVHI Élevé 16 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Tesla TSHI Élevé 16 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Palantir PLHI Élevé 16 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Alphabet GOHI Élevé 16 avril 2026 FNB Ninepoint HighShares Intel INHI Élevé 16 avril 2026



Points forts des FNB :

Frais moins élevés : avec des frais de 0,29 %, Ninepoint HighShares est le FNB d’options d’achat couvertes d’actions individuelles canadien le moins coûteux, ce qui contribue à réduire l’incidence des frais sur le revenu mensuel composé.

: avec des frais de 0,29 %, Ninepoint HighShares est le FNB d’options d’achat couvertes d’actions individuelles canadien le moins coûteux, ce qui contribue à réduire l’incidence des frais sur le revenu mensuel composé. Gestion active : les options d’achat couvertes exigent des décisions actives au quotidien qui ont une incidence directe sur le revenu et le rendement total.

les options d’achat couvertes exigent des décisions actives au quotidien qui ont une incidence directe sur le revenu et le rendement total. Expérience auprès des institutions : chaque option est gérée avec la même discipline que Ninepoint applique à plus de 8 milliards $ de mandats de particuliers fortunés et d’institutions.



Tous les FNB Ninepoint HighShares sont admissibles à un PRD, ce qui permet aux investisseurs de réinvestir automatiquement les montants distribués afin d’accroître leurs avoirs au fil du temps. Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

Pour de plus amples renseignements sur ces FNB et pour connaître la gamme complète de solutions de placements de Partenaires Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site ninepoint.com/fr ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

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416 945-6227

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Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d’offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables l’année de leur versement. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.