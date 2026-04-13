Ressources Cerro de Pasco annonce des précisions concernant sa conformité au Règlement 43-101

MONTRÉAL, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (BVL: CDPR) (la “Société”) annonce qu’elle a mis en œuvre des mesures additionnelles afin de s’assurer que son information continue respecte pleinement le Règlement 43-101 – Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

Plus précisément, ces mesures additionnelles comprennent des références à de l’information portant sur la quantité, la teneur ou la teneur en métal, laquelle pouvait jusqu’ici inclure des éléments tels que des paramètres opérationnels ou financiers projetés. Présentée isolément, une telle information pourrait être considérée comme comportant des connotations économiques incompatibles avec le NI 43-101. De plus, l’utilisation de données historiques pouvant être interprétées comme des ressources minérales actuelles et nécessitant l’appui d’un rapport technique conforme n’a pas, à ce jour, été satisfaite en raison d’un forage insuffisant.

Ces éléments ont maintenant été modifiés et remplacés dans la présentation corporative de la Société et sur son site web, et seront mis à jour lorsque le rapport conforme à la NI 43-101 sera complété.

Par ailleurs, conformément au communiqué de presse du 26 mars 2026, par lequel CDPR annonçait la collaboration stratégique avec AMSAC, une entité étatique péruvienne responsable de la réhabilitation des passifs environnementaux miniers historiques, CDPR est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un accès à l'ensemble de l'empreinte des résidus miniers, permettant une approche de développement globale comprenant l'accès en surface, la coordination opérationnelle et des activités de forage, en plus de ses droits existants sur la concession couvrant cette zone de résidus.

La Société prévoit donc entreprendre sous peu des activités de forage, les programmes initiaux ciblés étant pour juin 2026.

La Société s’engage à respecter pleinement les exigences applicables en matière d’information scientifique et technique et met en œuvre des processus internes renforcés afin d’assurer l’exactitude et la conformité de ses futures communications publiques.

Information Scientifique et Technique

M. Alfonso Palacio Castilla, ingénieur agréé MIMMM (ing.) et surintendant de projet pour la Société, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse. M. Palacio est une personne qualifiée aux fins de la présentation de l’information conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son actif principal, la concession minière El Metalurgista, détenue à 100%, qui comprend les résidus miniers de Quiulacocha, dans le centre du Pérou. L'approche de la Société intègre la récupération des métaux à la remédiation environnementale, en vue du retraitement de l'un des plus grands actifs miniers au monde.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

+1-514-294-7000



Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

+1-416-722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires. La Société n’a pas encore établi de ressources minérales pour les résidus de Quiulacocha conformément à la NI 43-101. Les travaux en cours, incluant les forages, analyses, essais métallurgiques et autres travaux techniques, visent à appuyer une première estimation des ressources ainsi que des études techniques futures. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR concernant l’avancement, le calendrier, la portée et l’achèvement des programmes du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha, le calendrier, le contenu et les résultats anticipés des travaux et études métallurgiques, minéralogiques, environnementales, hydrogéologiques et géotechniques, le calendrier prévu pour l’achèvement du programme métallurgique intégré, des modèles hydrogéologiques et géotechniques et des données techniques requises pour l’ingénierie au niveau de l’étude de faisabilité et la planification minière, la préparation, le calendrier et les résultats potentiels de la première estimation de ressources minérales pour les résidus de Quiulacocha, les bénéfices escomptés du retraitement des résidus, le calendrier, l’issue et l’impact des processus d’autorisation et de réglementation, y compris la formalisation des droits de retraitement des résidus au-delà de la concession El Metalurgista, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.