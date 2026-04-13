Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 03 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 MARS 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 232 848 588 Nombre de droits de vote théoriques 254 336 141 Nombre de droits de vote exerçables 247 885 699

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DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 MARCH 2026

Total number of shares 232,848,588 Theoretical number of voting rights 254,336,141 Number of exercisable voting rights 247,885,699

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Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

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