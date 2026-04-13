Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 03 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 MARS 2026
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|232 848 588
|Nombre de droits de vote théoriques
|254 336 141
|Nombre de droits de vote exerçables
|247 885 699
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 MARCH 2026
|Total number of shares
|232,848,588
|Theoretical number of voting rights
|254,336,141
|Number of exercisable voting rights
|247,885,699
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
Pièce jointe
- Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 03 2026