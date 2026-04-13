Indice des dettes à la consommation de MNP : les Canadiens subissent les contrecoups financiers de l’incertitude économique persistante

CALGARY, Alberta, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nombreux Canadiens ressentent les effets de l’incertitude économique persistante en raison d’une conjoncture qui ne cesse d’évoluer, transformant les habitudes des ménages. Selon l’Indice des dettes à la consommation de MNP, trois répondants sur cinq (61 %) disent ressentir les contrecoups financiers des conditions fluctuantes qui perturbent à répétition leurs plans financiers. Près des trois quarts (74 %) affirment que la hausse des prix pour des produits essentiels comme l’épicerie et l’essence met leurs finances à rude épreuve. Près des trois quarts (73 %) réduisent leurs dépenses, tandis que plus de quatre répondants sur cinq (84 %) se montrent plus prudents avant de contracter de nouvelles dettes, en raison de la hausse du coût de la vie et de l’incertitude qui plane.

Ces pressions ont également une incidence sur la façon dont les Canadiens perçoivent leur progrès financier et leur avenir. Trois répondants sur cinq (64 %) ont l’impression de faire plus d’efforts sans pour autant noter une amélioration dans leur situation financière, alors que sept sur dix (69 %) avouent repousser d’importantes décisions financières en raison de l’imprévisibilité.

Selon Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus grand cabinet spécialisé en insolvabilité au pays, « pour plusieurs Canadiens, ce n’est plus seulement une question de subir des pressions financières : le contexte fluctuant est une source d’inquiétude qui nuit à la planification, à l’établissement d’un budget et aux efforts pour améliorer sa situation financière. Les gens n’ont aucun contrôle sur la hausse des coûts et sur l’incertitude mondiale, ce qui leur donne l’impression de subir un choc financier. Devant des conditions imprévisibles, il est plus difficile d’absorber des dépenses inattendues ou de prendre des décisions financières en toute confiance, comme celle de contracter un nouvel emprunt, d’effectuer un achat important ou de planifier pour l’avenir ».

L’Indice global demeure inchangé à 87 points, un signe que la population privilégie une approche prudente et préfère suivre de près l’évolution de la situation. Toutefois, cette présumée stabilité pourrait cacher des pressions financières sous-jacentes, puisque les Canadiens continuent de composer avec une économie marquée par des difficultés financières persistantes qui ne laissent entrevoir aucun dénouement clair. Le pointage net de la situation financière au pays a augmenté légèrement depuis le trimestre précédent pour s’établir à 18 points (+1 point), mais il s’agit tout de même du plus bas niveau pour un premier trimestre depuis la création de l’Indice. Les données pointent vers des pressions financières soutenues à mesure que les préoccupations liées à la sécurité d’emploi, à l’inflation et à la situation économique à plus grande échelle continuent de plomber la confiance des consommateurs.

Près du quart des Canadiens (24 %) affirment que leur situation d’endettement s’est améliorée par rapport à ce qu’elle était l’an dernier, tandis qu’un sur cinq (19 %) estime qu’elle s’est détériorée. Les deux proportions sont identiques à celles du trimestre précédent. Ce statu quo témoigne du sentiment que vivent plusieurs Canadiens, soit celui de faire du surplace et de peiner à améliorer concrètement leur situation financière. Près de quatre répondants sur dix (39 %, +2 points) craignent une perte d’emploi au sein de leur ménage dans un contexte où les pressions financières persistent et où la sécurité d’emploi demeure préoccupante.

En moyenne, les Canadiens disposent d’un montant record de 1 000 $ à la fin du mois, une augmentation de 907 $ par rapport au trimestre précédent. Toutefois, ces gains n’ont pas les mêmes retombées pour tous. Plus de quatre répondants sur dix (43 %) déclarent être chaque mois à 200 $ ou moins de l’insolvabilité, une hausse de 2 points par rapport au dernier trimestre. Près du tiers (29 %, +4 points) ne gagnent pas suffisamment d’argent pour régler leurs factures et rembourser leurs dettes.

Bien que la récente décision de la Banque du Canada de maintenir son taux d’intérêt à 2,25 % pourrait alléger temporairement le fardeau de certains Canadiens, trois sur cinq (61 %, -3 points) ont encore besoin de le voir diminuer. Face à l’éventualité d’une nouvelle hausse des taux, plus de la moitié des répondants (53 %, -1 point) craignent d’éprouver des problèmes financiers et près de quatre sur cinq (42 %, -2 points) estiment qu’elle pourrait les mener à la faillite. Presque la moitié des personnes sondées (45 %, -3 points) s’inquiètent toujours de leur capacité à rembourser leurs dettes, même si les taux d’intérêt devaient baisser davantage. Un seul répondant sur cinq (20 %) estime pouvoir payer 130 $ de plus par mois en intérêts sur ses dettes, tandis que près du tiers (32 %) est d’avis contraire.

Selon M. Bazian, « plusieurs Canadiens s’inquiètent quant à l’avenir, malgré la stabilité actuelle des taux d’intérêt. En raison de l’incertitude entourant les taux d’intérêt futurs, les ménages qui se serrent déjà la ceinture pourraient avoir une marge de manœuvre limitée pour absorber des coûts d’emprunt plus élevés, voire pour maintenir leurs coûts au niveau actuel ».

Ces pressions financières se manifestent aussi dans l’approche des Canadiens vis-à-vis la saison des impôts.

Un Canadien sur six (16 %) estime qu’il ne sera pas en mesure de s’acquitter de son impôt à payer. Un sur dix (10 %) repoussera ses paiements pour se donner le temps de trouver les fonds, tandis que 6 % des répondants devront emprunter de l’argent ou s’endetter afin de respecter leurs obligations. Un sur dix (11 %) s’attend à devoir payer de l’impôt et n’aura d’autre choix que de piger dans son épargne ou dans des sommes mises de côté à d’autres fins.

Ce sont les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans qui sont les plus touchés. En effet, une personne sur cinq (21 %) de cette tranche d’âge se dit incapable de payer le solde dû et devra trouver une façon d’y parvenir au risque de s’endetter. Ces chiffres soulignent la pression financière accrue exercée sur les jeunes.

« La saison des impôts pourrait servir de baromètre pour les finances du ménage, affirme M. Bazian. Pour certains, un remboursement d’impôt sera l’occasion idéale de payer les factures en retard ou de rembourser les dettes. Pour d’autres, avoir à payer de l’impôt signifierait piger dans leurs économies ou s’endetter davantage, ce qui ne ferait qu’empirer leur situation financière à plus long terme. »

M. Bazian affirme que le fait de contracter de nouvelles dettes pour couvrir ses dépenses et respecter ses obligations peut être un indicateur de pressions financières qui s’accentuent et révéler un besoin de revoir sa situation financière.

« L’incertitude et l’impression de n’avoir aucun contrôle peuvent mener à un sentiment d’impuissance, ajoute-t-il. Toutefois, lorsqu’on se retrouve à recourir davantage au crédit ou à mobiliser une plus grande part de son budget pour rester à flot, il est important de prendre un moment pour réévaluer sa situation. Peu importe la conjoncture économique, il n’est jamais trop tard pour prendre des moyens nécessaires afin de mieux comprendre et gérer ses finances, notamment en surveillant de près les entrées et sorties d’argent et en explorant les options pour alléger la pression. »

M. Bazian souligne qu’« une discussion avec un syndic autorisé en insolvabilité peut faire la lumière sur la situation des personnes qui vivent dans l’incertitude et leur procurer l’assurance dont elles ont besoin. L’idée est d’instaurer un dialogue encourageant et sans jugement afin de leur donner un portrait clair de leur situation financière. Elles pourront ainsi évaluer leurs options et aller de l’avant avec un plan adapté à leur réalité ».

Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels sous réglementation fédérale pouvant offrir aux gens des solutions à l’endettement afin de les en libérer, notamment la proposition de consommateur et la faillite, et de faire cesser immédiatement les appels désagréables des créanciers. Ils accompagnent les gens pour les aider à mieux comprendre leur situation unique et analyser un éventail de solutions, que ce soit revoir leurs modalités de paiement, négocier avec les créanciers ou d’autres options formelles d’allégement des dettes.

L’équipe de syndics autorisés en insolvabilité de MNP offre des consultations gratuites aux Canadiens aux prises avec de sérieux problèmes financiers. Elle a comme mandat de leur fournir des conseils impartiaux, de les aider à mieux comprendre leurs droits et de les orienter vers la meilleure voie à suivre.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux d’un océan à l’autre, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens aux prises avec d’importants problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à L’Info dettes en 3 minutes de MNP pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement, en plus de mesurer leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 36e édition, l’Indice est demeuré à 87 points, soit le même niveau qu’au trimestre précédent. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP, entre le 10 et le 11 mars 2026. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 000 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

RENSEIGNEMENTS

Angela Joyce, Relations avec les médias

Courriel : angela.joyce@mnp.ca

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