Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 10 avril 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 13 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 7 au 10 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		07/04/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		24 66080,4278XPAR
07/04/202611 54680,2535CEUX
07/04/20261 85180,2384AQEU
07/04/20261 62280,2645TQEX
08/04/202624 60482,8590XPAR
08/04/202611 62582,9419CEUX
08/04/20261 86082,9332AQEU
08/04/20261 65082,9265TQEX
09/04/202624 66182,1690XPAR
09/04/20261 66381,8680TQEX
09/04/20261 87981,8797AQEU
09/04/202611 64581,9156CEUX
10/04/202624 89582,9332XPAR
10/04/202611 74683,0662CEUX
10/04/20261 92083,0234AQEU
10/04/20261 68983,0479TQEX
   TOTAL159 51682,0788 

  

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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