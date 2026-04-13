Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 10 avril 2026

RACHAT D’ACTIONS – 13 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 7 au 10 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL



























































969500M98ZMIZYJD5O34



























































07/04/2026 FR0000121204



























































24 660 80,4278 XPAR 07/04/2026 11 546 80,2535 CEUX 07/04/2026 1 851 80,2384 AQEU 07/04/2026 1 622 80,2645 TQEX 08/04/2026 24 604 82,8590 XPAR 08/04/2026 11 625 82,9419 CEUX 08/04/2026 1 860 82,9332 AQEU 08/04/2026 1 650 82,9265 TQEX 09/04/2026 24 661 82,1690 XPAR 09/04/2026 1 663 81,8680 TQEX 09/04/2026 1 879 81,8797 AQEU 09/04/2026 11 645 81,9156 CEUX 10/04/2026 24 895 82,9332 XPAR 10/04/2026 11 746 83,0662 CEUX 10/04/2026 1 920 83,0234 AQEU 10/04/2026 1 689 83,0479 TQEX TOTAL 159 516 82,0788

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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