Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

7 avril au 10 avril 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-07 FR0004125920 3000 73,128150 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-07 FR0004125920 14437 73,150416 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-07 FR0004125920 1936 73,145015 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-07 FR0004125920 24 637 72,973729 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-08 FR0004125920 2896 76,061689 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-08 FR0004125920 12000 76,018650 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-08 FR0004125920 2000 75,994750 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-08 FR0004125920 17999 76,042844 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-09 FR0004125920 2927 75,144329 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-09 FR0004125920 11784 75,124953 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-09 FR0004125920 1970 75,128706 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-09 FR0004125920 17256 75,139494 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-10 FR0004125920 3000 75,978700 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-10 FR0004125920 11000 75,878314 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-10 FR0004125920 2000 75,939725 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-10 FR0004125920 16000 75,876291 XPAR TOTAL 144842 74,884569

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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