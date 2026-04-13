74Software: Disclosure of transactions in own shares from April 7 to 10, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 13, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 7 to 10, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
07/04/20263,65733.01120,700XPAR
08/04/20262,34634.3280,518XPAR
09/04/20263,59934.32123,506XPAR
10/04/20263,52532.96116,168XPAR
TOTAL13,12733.59440,891 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from April 7 to 10, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:00:42FR001104050033.00EUR129XPAR1129743-9985b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:01:14FR001104050033.00EUR15XPAR1129743-10241b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:38:15FR001104050033.00EUR56XPAR1129743-11009b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:34:31FR001104050033.20EUR200XPAR1129743-14849b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033.10EUR200XPAR1129743-15361b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033.10EUR200XPAR1129743-16129b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033.00EUR200XPAR1129743-16641b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032.90EUR200XPAR1129743-17409b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032.90EUR196XPAR1129743-17665b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032.90EUR4XPAR1129743-17921b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032.80EUR211XPAR1129743-18177b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:46:47FR001104050032.80EUR46XPAR1129743-18433b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:26:16FR001104050032.70EUR6XPAR1129743-19457b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:26:16FR001104050032.70EUR194XPAR1129743-19713b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:34:24FR001104050032.60EUR128XPAR1129743-21761b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:47:36FR001104050032.60EUR17XPAR1129743-22017b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 13:29:30FR001104050032.60EUR25XPAR1129743-22529b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 13:30:53FR001104050032.60EUR30XPAR1129743-22785b97Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 15:31:38FR001104050033.30EUR150XPAR1129743-27905b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:05:19FR001104050033.20EUR10XPAR1129743-29185b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:05:19FR001104050033.20EUR15XPAR1129743-29441b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:06:54FR001104050033.20EUR125XPAR1129743-29697b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:57:03FR001104050033.10EUR150XPAR1129743-30209b97Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:08:57FR001104050033.10EUR140XPAR1129743-30721b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:09:07FR001104050033.00EUR150XPAR1129743-30977b97Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR11XPAR1129743-37633b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR42XPAR1129743-37889b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR38XPAR1129743-38145b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR22XPAR1129743-38401b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR37XPAR1129743-38657b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR2XPAR1129743-38913b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR28XPAR1129743-39169b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033.00EUR120XPAR1129743-39425b97Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033.50EUR16XPAR1129743-3841b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033.60EUR129XPAR1129743-4097b98Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 10:33:23FR001104050034.30EUR120XPAR1129743-11265b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 10:33:23FR001104050034.30EUR115XPAR1129743-11521b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034.40EUR130XPAR1129743-13313b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034.40EUR3XPAR1129743-13569b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034.40EUR17XPAR1129743-13825b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:03:40FR001104050034.20EUR2XPAR1129743-14849b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:12:07FR001104050034.40EUR142XPAR1129743-15617b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:12:07FR001104050034.40EUR8XPAR1129743-15873b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:37:48FR001104050034.20EUR21XPAR1129743-17153b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:40:57FR001104050034.20EUR9XPAR1129743-17409b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 13:16:47FR001104050034.20EUR118XPAR1129743-17665b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:49:32FR001104050034.30EUR46XPAR1129743-21249b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:47FR001104050034.40EUR67XPAR1129743-21761b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:56FR001104050034.40EUR3XPAR1129743-22273b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:56FR001104050034.40EUR36XPAR1129743-22529b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:06:31FR001104050034.40EUR21XPAR1129743-23041b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:17:13FR001104050034.40EUR90XPAR1129743-23297b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:33:51FR001104050034.50EUR14XPAR1129743-23809b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:33:51FR001104050034.50EUR25XPAR1129743-24065b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:34:19FR001104050034.50EUR15XPAR1129743-24321b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:47:35FR001104050034.40EUR150XPAR1129743-25089b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:01:08FR001104050034.30EUR21XPAR1129743-26113b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:08:55FR001104050034.30EUR83XPAR1129743-26369b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:08:55FR001104050034.30EUR87XPAR1129743-26625b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:19:48FR001104050034.40EUR67XPAR1129743-27649b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:35:56FR001104050034.50EUR75XPAR1129743-28161b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:49:18FR001104050034.60EUR73XPAR1129743-28673b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:49:18FR001104050034.60EUR77XPAR1129743-28929b98Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:56:42FR001104050034.50EUR24XPAR1129743-29697b98Coverage
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