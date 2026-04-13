74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 10 avril 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 13 avril 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 7 au 10 avril 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
07/04/20263 65733,01120 700XPAR
08/04/20262 34634,3280 518XPAR
09/04/20263 59934,32123 506XPAR
10/04/20263 52532,96116 168XPAR
TOTAL13 12733,59440 891 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

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Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 10 avril 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:00:42FR001104050033,00EUR129XPAR1129743-9985b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:01:14FR001104050033,00EUR15XPAR1129743-10241b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 09:38:15FR001104050033,00EUR56XPAR1129743-11009b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:34:31FR001104050033,20EUR200XPAR1129743-14849b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033,10EUR200XPAR1129743-15361b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033,10EUR200XPAR1129743-16129b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050033,00EUR200XPAR1129743-16641b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032,90EUR200XPAR1129743-17409b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032,90EUR196XPAR1129743-17665b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032,90EUR4XPAR1129743-17921b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:37:15FR001104050032,80EUR211XPAR1129743-18177b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 11:46:47FR001104050032,80EUR46XPAR1129743-18433b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:26:16FR001104050032,70EUR6XPAR1129743-19457b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:26:16FR001104050032,70EUR194XPAR1129743-19713b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:34:24FR001104050032,60EUR128XPAR1129743-21761b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 12:47:36FR001104050032,60EUR17XPAR1129743-22017b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 13:29:30FR001104050032,60EUR25XPAR1129743-22529b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 13:30:53FR001104050032,60EUR30XPAR1129743-22785b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 15:23:24FR001104050033,40EUR150XPAR1129743-27393b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 15:31:38FR001104050033,30EUR150XPAR1129743-27905b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:05:19FR001104050033,20EUR10XPAR1129743-29185b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:05:19FR001104050033,20EUR15XPAR1129743-29441b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:06:54FR001104050033,20EUR125XPAR1129743-29697b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 16:57:03FR001104050033,10EUR150XPAR1129743-30209b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:08:57FR001104050033,10EUR60XPAR1129743-30465b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:08:57FR001104050033,10EUR140XPAR1129743-30721b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:09:07FR001104050033,00EUR150XPAR1129743-30977b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:19:33FR001104050033,00EUR200XPAR1129743-32001b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:29:38FR001104050033,00EUR60XPAR1129743-32257b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR90XPAR1129743-37377b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR11XPAR1129743-37633b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR42XPAR1129743-37889b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR38XPAR1129743-38145b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR22XPAR1129743-38401b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR37XPAR1129743-38657b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR2XPAR1129743-38913b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR28XPAR1129743-39169b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/04/2026 17:35:12FR001104050033,00EUR120XPAR1129743-39425b97Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033,50EUR16XPAR1129743-3841b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033,60EUR129XPAR1129743-4097b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033,60EUR32XPAR1129743-4353b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 09:01:27FR001104050033,60EUR23XPAR1129743-4609b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 10:33:23FR001104050034,30EUR120XPAR1129743-11265b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 10:33:23FR001104050034,30EUR115XPAR1129743-11521b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034,40EUR130XPAR1129743-13313b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034,40EUR3XPAR1129743-13569b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:01:13FR001104050034,40EUR17XPAR1129743-13825b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 11:03:40FR001104050034,20EUR2XPAR1129743-14849b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:12:07FR001104050034,40EUR142XPAR1129743-15617b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:12:07FR001104050034,40EUR8XPAR1129743-15873b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:37:48FR001104050034,20EUR21XPAR1129743-17153b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 12:40:57FR001104050034,20EUR9XPAR1129743-17409b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 13:16:47FR001104050034,20EUR118XPAR1129743-17665b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:49:32FR001104050034,30EUR46XPAR1129743-21249b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:47FR001104050034,40EUR67XPAR1129743-21761b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:56FR001104050034,40EUR3XPAR1129743-22273b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 14:51:56FR001104050034,40EUR36XPAR1129743-22529b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:06:31FR001104050034,40EUR21XPAR1129743-23041b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:17:13FR001104050034,40EUR90XPAR1129743-23297b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:33:51FR001104050034,50EUR14XPAR1129743-23809b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:33:51FR001104050034,50EUR25XPAR1129743-24065b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:34:19FR001104050034,50EUR15XPAR1129743-24321b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 15:47:35FR001104050034,40EUR150XPAR1129743-25089b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:01:08FR001104050034,30EUR21XPAR1129743-26113b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:08:55FR001104050034,30EUR83XPAR1129743-26369b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:08:55FR001104050034,30EUR87XPAR1129743-26625b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:19:48FR001104050034,40EUR67XPAR1129743-27649b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:35:56FR001104050034,50EUR75XPAR1129743-28161b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:49:18FR001104050034,60EUR73XPAR1129743-28673b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:49:18FR001104050034,60EUR77XPAR1129743-28929b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:56:42FR001104050034,50EUR24XPAR1129743-29697b98Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/04/2026 16:56:42FR001104050034,50EUR76XPAR1129743-29953b98Couverture
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