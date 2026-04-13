EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (13 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 7 avril 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|07/04/2026
|FR0000121667
|24 907
|189,9786
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|07/04/2026
|FR0000121667
|15 000
|189,9333
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|07/04/2026
|FR0000121667
|2 123
|189,8500
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|07/04/2026
|FR0000121667
|3 634
|189,9000
|AQE
|TOTAL
|45 664
|189,9515
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe