EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (13 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 7 avril 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions (€) * Marché (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2026 FR0000121667 24 907 189,9786 XPAR ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2026 FR0000121667 15 000 189,9333 DXE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2026 FR0000121667 2 123 189,8500 TQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2026 FR0000121667 3 634 189,9000 AQE TOTAL 45 664 189,9515

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe