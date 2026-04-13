Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 7 avril 2026

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES LE 7 AVRIL 2026





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés le 7 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-07 FR0010451203 25 000 34,248639 XPAR TOTAL 25 000 34,248639

Pièce jointe