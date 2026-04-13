Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 7 avril 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE


DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES LE 7 AVRIL 2026


Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés le 7 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-07FR001045120325 00034,248639XPAR
   TOTAL25 00034,248639 

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Déclaration des transactions sur actions propres du 7 avril 2026
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