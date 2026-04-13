Le CCRC annonce des changements au sein de son conseil d’administration

TORONTO, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CCRC, l’organisme de réglementation effectuant l’audit des sociétés ouvertes du Canada, a annoncé aujourd’hui des changements au sein de son conseil d’administration, notamment une nouvelle nomination et le départ à la retraite d’un administrateur de longue date.

Le CCRC a récemment accueilli Charlene Ripley, qui a été nommée au conseil d’administration et est entrée en fonctions le 13 mars 2026. Mme Ripley est une avocate établie à Vancouver, ainsi qu’une dirigeante chevronnée de sociétés ouvertes et administratrice de sociétés. Elle siège actuellement au comité des ressources humaines et préside le comité de la gouvernance et du développement durable chez Keyera Corp. Sa nomination témoigne de l’importance que le CCRC continue d’accorder à une gouvernance solide et à la diversité de l’expertise au sein de son conseil d’administration.



« À titre d’organisme indépendant de réglementation de l’audit du Canada, le CCRC joue un rôle essentiel pour renforcer la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière, a déclaré Richard Payette, président du conseil d’administration du CCRC. Charlene met à contribution son expérience et ses points de vue précieux au sein du conseil d’administration, et nous sommes ravis de l’accueillir alors que le CCRC continue de promouvoir la qualité de l’audit dans l’intérêt public. »

Le CCRC tient également à remercier Julie Dickson, membre de l’Ordre du Canada, qui a pris sa retraite du conseil d’administration le 2 avril 2026, après neuf années de service. Depuis son arrivée au conseil d’administration en 2017, Mme Dickson a fait profiter celui-ci de sa vaste expertise en matière de réglementation, de son bon jugement et de son engagement ferme à l’égard de l’intérêt public, notamment grâce à son travail au sein du comité d’audit et de gestion des risques du CCRC. Ancienne surintendante des institutions financières du Canada, elle a occupé des postes de direction au sein d’organismes de réglementation de premier plan, tant au pays qu’à l’étranger.

« Julie a été une membre profondément respectée de notre conseil d’administration, a déclaré M. Payette. Son discernement, son intégrité et son engagement à l’égard de l’intérêt public ont contribué de façon durable aux travaux du CCRC. »

Le conseil d’administration du CCRC est chargé de superviser le mandat de l’organisme, qui consiste à contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière des émetteurs assujettis au Canada. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le conseil des gouverneurs et mettent à contribution leurs diverses expériences dans les domaines de la réglementation, de la gouvernance, des finances et des politiques publiques.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme indépendant de réglementation des cabinets comptables effectuant l’audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé d’assurer la surveillance des audits effectués par les cabinets de comptables professionnels agréés inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière et s’engage à protéger le public investisseur du Canada. Le CCRC fait la promotion d’une qualité d’audit durable grâce à une réglementation proactive, à des évaluations serrées de l’audit, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers et contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

Pour en savoir plus :

Conseil canadien sur la reddition de comptes

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