Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-07
|FR0010483768
|EUR
|1037
|27,880000
|XOFF
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-07
|FR0010483768
|EUR
|3060
|28,652637
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-08
|FR0010483768
|EUR
|2415
|28,916455
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-09
|FR0010483768
|EUR
|4928
|27,971683
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-10
|FR0010483768
|EUR
|4179
|27,872694
|XPAR
Pièce jointe