Placements AGF accueille John Porter à titre de chef des investissements

TORONTO, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui la nomination de John Porter qui entrera en fonctions le 1er mai 2026, à titre de chef des investissements. M. Porter compte des décennies d’expérience en matière de gestion de placements et de leadership, relativement à l’ensemble des marchés mondiaux et des catégories d’actif. Il possède une grande expertise en ce qui concerne la gestion directe de portefeuilles, ainsi que des antécédents considérables en gestion d’actifs institutionnels et de détail.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Porter sera chargé de diriger les équipes des investissements de Placement AGF, d’établir les priorités stratégiques et de maintenir une culture axée sur les rendements élevés et la gestion du risque. De plus, il travaillera en étroite collaboration avec chacune des équipes des investissements afin de continuer à faire progresser les compétences de la Société et d’appuyer la croissance à long terme de l’entreprise.

M. Porter relèvera de Judy Goldring, chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée, et il fera partie de l’équipe de la haute direction de la Société.

« À la suite de recherches étendues à l’échelle mondiale, nous avons le plaisir d’accueillir John Porter, a déclaré Judy Goldring, chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée. M. Porter mettra à profit ses compétences démontrées en leadership, une approche rigoureuse en matière d’investissement et la capacité d’inspirer des équipes à rendement supérieur. Nous sommes confiants que son leadership permettra de déceler de nouvelles occasions, de renforcer la collaboration entre nos équipes des investissements et de positionner Placements AGF de façon favorable, en prévision de la prochaine phase de croissance. »

M. Porter a été très récemment chef des investissements à Newton Investment Management, BNY Investments, où il était responsable de la plateforme de placements de l’entreprise à l’échelle mondiale, supervisant les stratégies axées sur les actions et les titres à revenu fixe, de même que les stratégies multi-actifs, et dirigeait plus de 75 professionnels de l’investissement. Auparavant, il était chef des investissements et gestionnaire de portefeuille du volet d’actions de l’entreprise, et chargé des stratégies axées sur les titres de croissance des États-Unis. Il s’était joint à l’entreprise en 2016 en tant que gestionnaire de portefeuille d’actions de croissance américaines.

Plus tôt dans sa carrière, il a été président de Seaward Management Company et chef de la direction de JP3 Capital Management. Il a fait ses débuts en investissement à Fidelity Investments, où il a travaillé pendant 15 ans, en tant qu’analyste des actions et gestionnaire de portefeuille.

« Je suis enthousiaste à l’idée de me joindre à Placements AGF, à une époque d’un tel dynamisme pour l’entreprise et pour le secteur, alors que les attentes des investisseurs évoluent et que le contexte de l’investissement devient plus complexe, a affirmé John Porter. Compte tenu des bases solides déjà en place, j’anticipe avec joie l’occasion d’échanger avec les équipes, de continuer à développer nos compétences, de réunir nos diverses perspectives et d’inciter la tenue de débats constructifs, dans le but de produire des résultats distincts pour nos clients. »

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Dans la mesure où la nomination mentionnée précédemment doit faire l’objet de dépôts ou d’homologations réglementaires, Placements AGF veillera à répondre à toute exigence de cet ordre, dans le cours normal de ses activités.

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