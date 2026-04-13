Accolad dévoile une nouvelle génération de catalogue de cadeaux de reconnaissance pour transformer la motivation au travail





MONTRÉAL, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte où la reconnaissance au travail devient un levier stratégique pour la rétention et la performance, Accolad annonce le lancement d’une nouvelle approche de catalogue de cadeaux de reconnaissance , conçue pour maximiser l’engagement des employés et moderniser les programmes RH.

Une réponse directe aux défis de la reconnaissance professionnelle

Selon plusieurs études en gestion des ressources humaines, le manque de reconnaissance professionnelle demeure l’un des principaux facteurs de désengagement. La reconnaissance de ses pairs et de la hiérarchie est devenue essentielle pour maintenir un climat sain.

« Les entreprises investissent encore dans des cadeaux génériques qui n’ont aucun impact réel sur la motivation. La reconnaissance doit être personnalisée, immédiate et pertinente », explique Marc-Antoine Perron. Pour lui, un simple geste doit s'accompagner d'un véritable message de reconnaissance professionnelle pour avoir un impact durable.

Un catalogue de cadeaux pensé pour la reconnaissance moderne

La nouvelle plateforme d’Accolad permet aux organisations de déployer un programme de reconnaissance des employés basé sur :

Un catalogue de plus de 5 000 cartes-cadeaux de reconnaissance , incluant des marques locales et internationales ;

, incluant des marques locales et internationales ; Des récompenses adaptées au cadeau reconnaissance pour années de service , aux anniversaires et aux performances ;

, aux anniversaires et aux performances ; Une expérience simplifiée où l’employé choisit lui-même son cadeau.





Contrairement aux approches traditionnelles (catalogue de produits fabriqués en Chine offerts à prix soufflés), ce modèle élimine les frictions et améliore significativement le taux d’utilisation des récompenses.

Reconnaissance au travail et motivation : un lien direct

Les entreprises qui adoptent une stratégie structurée de reconnaissance au travail et motivation constatent :

Une hausse de l’engagement des employés ;

Une amélioration du climat organisationnel ;

Une réduction du roulement de personnel.





Accolad mise sur une approche basée sur les données pour optimiser la fréquence, la valeur et le type de cadeaux de reconnaissance distribués, transformant chaque activité de reconnaissance en un moteur de performance.





Une plateforme de reconnaissance alignée sur les attentes des employés

La solution se distingue par sa capacité à intégrer :

Des campagnes automatisées ;

Une personnalisation complète à l’image de l’entreprise ;

Une utilisation hyper simplifiée.





« La reconnaissance ne doit plus être une tâche administrative. Elle doit devenir une expérience positive, simple et attendue par les employés », ajoute Perron.

Une tendance de fond dans les ressources humaines

Alors que les organisations cherchent à renforcer leur marque employeur, la plateforme de reconnaissance des employés devient un outil clé pour attirer les talents, fidéliser les équipes et créer une culture d’entreprise forte.

À propos d’Accolad

Accolad Technologies est une entreprise technologique québécoise spécialisée dans les solutions de reconnaissance des employés. Sa plateforme permet d’automatiser l’envoi de récompenses personnalisées tout en offrant une expérience utilisateur moderne et engageante.

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