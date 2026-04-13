



MONTRÉAL, 13 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'économie canadienne navigue à travers les fluctuations mondiales, le dirigeant technologique et entrepreneur montréalais de premier plan, Yanik Guillemette , dénonce un décalage croissant entre les politiques publiques et la réalité économique. M. Guillemette souligne les effets cumulatifs de la récente législation fédérale comme principal moteur de l'incertitude grandissante dans l'environnement des affaires au Canada.

Un fardeau réglementaire qui s'alourdit

Les récentes initiatives législatives, notamment les projets de loi C-18 , C-22 et C-9 , soulèvent d'importantes préoccupations chez les entrepreneurs locaux et nationaux quant à la complexité réglementaire, aux coûts de conformité et à la compétitivité mondiale à long terme.

« Prises individuellement, chacune de ces mesures peut poursuivre des objectifs sociaux ou politiques légitimes. Mais collectivement, elles créent un environnement d'incertitude dense que les entreprises ne peuvent tout simplement pas ignorer », a déclaré Yanik Guillemette.

La confiance, et non seulement les politiques, stimule la croissance

M. Guillemette souligne qu'au-delà des spécificités d'un projet de loi en particulier, le problème macroéconomique plus large en est un de confiance des entreprises et de foi envers le système.

« La performance économique n'est pas seulement fonction des politiques — elle est fonction de la confiance », a expliqué M. Guillemette. « Lorsque les entrepreneurs ont le sentiment que l'environnement est imprévisible ou de plus en plus restrictif, les investissements en capital ralentissent, les embauches massives s'arrêtent et la prise de risque, pourtant essentielle à l'innovation, disparaît. »

Yanik Guillemette sur le contexte économique fragile du Canada

Ces préoccupations réglementaires surviennent à un moment critique où de nombreuses entreprises canadiennes font déjà face activement aux pressions inflationnistes, à de graves pénuries de talents et à l'instabilité géopolitique.

« Il y a une perception grandissante sur le marché — justifiée ou non — que le Canada devient un endroit plus difficile pour bâtir, faire croître et établir le siège social d'une entreprise. Cette perception à elle seule a des conséquences bien réelles sur notre PIB et notre secteur technologique », a ajouté M. Guillemette.

De la réglementation à l'impact dans le monde réel

Selon le PDG basé à Montréal, l'effet cumulatif de la réglementation accrue et des frictions économiques se manifeste déjà de plusieurs manières tangibles à travers l'industrie :

Décisions d'investissement retardées : Les capitaux sont retenus en raison de règles de conformité futures peu claires.

Les capitaux sont retenus en raison de règles de conformité futures peu claires. Augmentation des coûts de conformité : Détournement des fonds de la R&D et du recrutement vers les frais généraux juridiques et administratifs.

Détournement des fonds de la R&D et du recrutement vers les frais généraux juridiques et administratifs. Réduction de la volonté d'expansion : Les entreprises hésitent à étendre leurs opérations au-delà des frontières provinciales ou nationales.

Les entreprises hésitent à étendre leurs opérations au-delà des frontières provinciales ou nationales. Prudence accrue chez les entrepreneurs : Un passage d'une mentalité axée sur la « croissance avant tout » à une mentalité de « survie d'abord ».

Un appel à la clarté et à la stabilité économiques

Plutôt que de s'opposer catégoriquement à la réglementation, Yanik Guillemette réclame une approche plus coordonnée, transparente et fondée sur l'économie de la part des législateurs fédéraux.

« Le Canada possède tous les ingrédients fondamentaux pour réussir sur la scène mondiale : des talents de classe mondiale, des ressources abondantes et un héritage d'innovation. Mais nous avons besoin de cadres politiques qui renforcent activement la confiance, plutôt que de l'éroder. La clarté, la stabilité et la compétitivité doivent devenir la priorité immédiate. »

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur québécois reconnu, leader technologique et dirigeant d'entreprise impliqué dans de multiples projets innovants. Il est particulièrement connu pour son travail dans le secteur technologique, notamment pour le développement de solutions évolutives basées sur les données pour les organisations modernes. M. Guillemette est une voix active dans le milieu des affaires canadien, militant pour la croissance économique et l'innovation technologique.

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