AutoFull lance le M6 Ultra+ 2.0, qui redéfinit l’ergonomie du gaming avec massage shiatsu intégré et régulation thermique

PARIS, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AutoFull a annoncé le lancement de son dernier fauteuil gaming ergonomique, le M6 Ultra+ 2.0 , conçu pour améliorer le confort lors de longues périodes assises grâce à une technologie de massage intégrée et un système avancé de contrôle de la température.

AutoFull est largement utilisé dans les milieux professionnels de l’e-sport et bénéficie du soutien de joueurs de premier plan, notamment le professionnel de Counter-Strike 2 Nikola « NiKo » Kovač et la figure emblématique de l’e-sport Jian « Uzi » Zihao, qui sont ambassadeurs officiels de l’expérience. La marque est également partenaire officiel de l’Intel Extreme Masters (IEM) 2026.

Le M6 Ultra+ 2.0 intègre un ensemble de technologies ergonomiques visant à améliorer le confort de l’utilisateur lors d’une utilisation prolongée. Parmi les principales fonctionnalités figurent un système de massage shiatsu intégré et un support lombaire dynamique AdapTech à 6 directions, tous deux conçus pour offrir un confort personnalisé.

Au cœur du fauteuil gaming M6 Ultra+ 2.0 se trouve un moteur de massage double cœur 8D, conçu pour fournir un soutien précis de la colonne vertébrale et favoriser la récupération. Le système utilise des nodules de massage biomimétiques à couple élevé capables d’agir jusqu’à 30 mm en profondeur dans les tissus musculaires. Un mode dédié « Battle Mode » permet de rétracter complètement le mécanisme de massage pendant le jeu, garantissant une assise stable et sans interruption.

Le M6 Ultra+ 2.0 intègre également des fonctions actives de refroidissement et de chauffage, permettant aux utilisateurs de rester à l’aise dans différents environnements. Des fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un système de massage par vibrations des jambes, sont conçues pour favoriser la circulation sanguine et réduire les engourdissements lors de longues périodes assises.

AutoFull indique que ce lancement reflète sa volonté constante d’intégrer des technologies de confort avancées dans les environnements de jeu, avec d’autres développements produits à venir.

Le M6 Ultra+ 2.0 sera proposé à un prix de lancement de 769,99 $ du 14 au 27 avril 2026. Le prix public standard s’élèvera à 1 099 $.

Pour plus d’informations et pour profiter de cette offre limitée, rendez-vous sur le site officiel d’AutoFull ou sur la page produit correspondante ici .

À propos d’AutoFull

AutoFull est une marque de fauteuils gaming spécialisée dans les solutions d’assise ergonomiques pour l’e-sport et les utilisateurs professionnels. L’entreprise est reconnue pour son implication dans des événements mondiaux d’e-sport et pour ses collaborations avec des joueurs de haut niveau. Elle vise à améliorer les longues sessions de jeu et de travail en combinant design, fonctionnalité et confort. AutoFull poursuit son expansion dans l’industrie compétitive du gaming grâce à l’innovation et aux partenariats.

Entreprise : AutoFull

E-mail : service@autofull.com

Site Web : https://www.Autofull.eu

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