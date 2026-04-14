AutoFull stellt den M6 Ultra+ 2.0 vor: den weltweit ersten Gaming-Stuhl mit aktiver Kühl-, Heiz- und Shiatsu-Massagefunktion

HAMBURG, Deutschland, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Langes Sitzen beim Gaming oder im Arbeitsalltag ist zur Normalität geworden, doch längere Phasen der Inaktivität können zu Beschwerden und sogar zu langfristigen Gesundheitsproblemen führen. AutoFull hat den M6 Ultra+ 2.0 vorgestellt, den weltweit ersten Gaming-Stuhl, der aktive Kühl- und Heizfunktionen mit einem integrierten Shiatsu-Massagesystem kombiniert.

Der für langes Sitzen konzipierte Stuhl ist darauf ausgelegt, durch eine Kombination aus Temperaturregulierung, Massagefunktion und ergonomischen Einstellmöglichkeiten höchsten Komfort zu gewährleisten.

Innovative Funktionen für Komfort und Unterstützung

Der M6 Ultra+ 2.0 bietet eine Reihe innovativer Funktionen zur Verbesserung des Komforts bei längerem Sitzen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein integriertes Shiatsu-Massagesystem und eine 6-fach verstellbare dynamische AdapTech-Lendenwirbelstütze, die beide so konzipiert sind, dass sie sich an verschiedene Sitzpositionen anpassen und eine individuelle ergonomische Unterstützung bieten.

Darüber hinaus verfügt der Stuhl über eine aktive Kühl- und Heizfunktion, sodass die Benutzer das ganze Jahr über bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Umgebungen ein angenehmes Sitzerlebnis genießen.

Für die weitere Unterstützung bei längerem Gebrauch verfügt der M6 Ultra+ 2.0 zudem über ein Vibrationsmassagesystem für die Beine zur Förderung der Durchblutung und zur Linderung von Taubheitsgefühlen bei langen Sessions. Das Sitzgestell verfügt über ein Hochfrequenz-Vibrationssystem mit zwei Motoren, das durch Mikroschwingungen die Durchblutung anregen soll. Diese Funktion trägt dazu bei, Taubheitsgefühle und Druckschmerzen bei langen Sessions zu reduzieren und fördert so anhaltenden Komfort und Beweglichkeit.

Ausbau der Präsenz im E-Sport

AutoFull baut seine Präsenz in der professionellen E-Sport-Branche durch strategische Partnerschaften und Sponsoring weiter aus; das Unternehmen ist offizieller Partner des globalen E-Sport-Turniers „Intel Extreme Masters (IEM) 2026“. Diese Zusammenarbeit unterstreicht den wachsenden Einfluss von AutoFull in den Spitzenbereichen des E-Sports.

Darüber hinaus arbeitet die Marke mit Profispielern zusammen. Zu ihnen gehören Nikola „NiKo“ Kovač und Jian „Uzi“ Zihao, die die Marke als erfahrene Botschafter unterstützen.

Der M6 Ultra+ 2.0 wird vom 14. bis zum 27. April 2026 zum Frühbucherpreis von 769,99 $ erhältlich sein. Der reguläre Preis beträgt 1.099 $.

Über AutoFull

AutoFull ist eine Marke für Gaming-Stühle, die sich auf ergonomische Sitzlösungen für E-Sportler und professionelle Benutzer spezialisiert hat. Das Unternehmen ist für sein Engagement bei globalen E-Sport-Events und seine Zusammenarbeit mit Spitzenspielern bekannt. Es unterstützt lange Gaming-Sessions und Arbeitstage durch die Kombination von Design, Funktionalität und Komfort.

Unternehmen: AutoFull

E-Mail: service@autofull.com

Website: https://www.Autofull.eu