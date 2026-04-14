DIE NEUE VERTUO WORLD VON NESPRESSO – MIT GLOBALER MARKENBOTSCHAFTERIN DUA LIPA

VEVEY, Schweiz, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso stellt seine neue Kampagne mit internationalem Superstar und globaler Markenbotschafterin Dua Lipa vor. Seit über vier Jahrzehnten steht die Marke dafür, Konventionen zu hinterfragen und immer wieder neue Wege zu gehen – inspiriert von den nahezu grenzenlosen Möglichkeiten außergewöhnlichen Kaffees.

Die neue Kampagne zeigt, wie vielseitig Kaffee sein kann – vertraut und zugleich überraschend. Denn mit der richtigen Nespresso Tasse in der Hand ist es mehr als nur Kaffee: Es ist der Schritt in eine neue Welt.

JEDER NESPRESSO KAFFEE ERÖFFNET EINE NEUE WELT

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine ebenso einfache wie starke Idee: Jede Tasse Kaffee ist eine Einladung, etwas Neues zu entdecken. Dieses Gefühl wird durch visuell starke Bilder zum Leben erweckt, die zwischen überraschenden Welten wechseln – inspiriert von außergewöhnlichem Kaffee, Kultur und Kreativität.

Als globale Markenbotschafterin von Nespresso und eine der international erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation ist Dua Lipa die ideale Begleiterin dieser Reise. Bekannt für ihre kreative Freiheit und ihren offenen Blick auf die Welt, verkörpert sie den Entdeckergeist der Kampagne auf einzigartig authentische Weise. In einer spielerischen Wendung greift sie den ikonischen Nespresso Claim „What else?“ von Markenbotschafter George Clooney auf und interpretiert ihn als Einladung, sich niemals mit dem Gewohnten zufriedenzugeben. Ein kurzer Auftritt Clooneys greift diesen Gedanken später auf und schlägt zugleich eine Brücke zur Marken­geschichte von Nespresso.

Getrieben von Neugier und der stets präsenten Frage „What else?“ taucht sie immer tiefer in neue Geschmackswelten ein. Von einer wohltuenden Melozio Tasse am Morgen in New York über einen Altissio Espresso am Nachmittag in Italien bis hin zu einem eisgekühlten Double Espresso Chiaro Latte am Pool oder einer genussvollen French Lavender & Vanilla Decaffeinato Kreation am Abend: Nespresso Kaffees begleiten jeden Moment und jedes Abenteuer mühelos. Ein Tag, viele Welten und immer eine Entdeckung wert.

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(nur auf Englisch)

MIT DER NEUEN VERTUO UP NEUE WELTEN ENTDECKEN

Im Zentrum der Kampagne steht ein weiterer Protagonist: die neue Vertuo Up Maschine von Nespresso. Entwickelt für moderne Kaffeeliebhaber:innen, überzeugt Vertuo Up mit verbesserter Konnektivität, einer Aufheizzeit von nur drei Sekunden sowie dem neuen Coffee-Creation-Button. Dieser ermöglicht per Knopfdruck eine intensivere Extraktion – ideal als Basis für Milchrezepte und Iced Coffees. Mit einer Auswahl von mehr als 50 hochwertigen Kaffees wird jede Tasse zur Einladung, etwas Neues zu entdecken.

Auch im Design setzt Vertuo Up neue Maßstäbe: Ein neu entwickelter Hebel, inspiriert von der charakteristischen Nespresso-Bewegung, sorgt für ein besonders fließendes und ritualisiertes Brüherlebnis. Dank der Centrifusion™-Technologie erkennt die Maschine jede Kapsel automatisch und passt die Extraktion präzise an, um feine Geschmacksnuancen optimal zur Geltung zu bringen – gekrönt von der typischen Nespresso Crema. Als eine der vielseitigsten Maschinen von Nespresso bringt Vertuo Up die ganze Vielfalt der Kaffeewelt in die eigenen vier Wände.

EINE AUSDRUCKSSTARKE IDENTITÄT & EIN NEUES KAFFEE-ERLEBNIS

Die Kampagne markiert ein neues Kapitel für Nespresso. Während die Marke ihrer Tradition aus Qualität und Engagement für die globale Kaffeekultur treu bleibt, entwickelt sie gleichzeitig eine ausdrucksvolle Identität für Kaffeeliebhaber: innen, die ihr Ritual als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen. In Zusammenarbeit mit der vor kurzem ernannten Agentur Leo Constellation entwickelt Nespresso seinen kreativen Ansatz weiter der flexibel, dynamisch und im stetigen Wandel ist. Die Verbindung von Struktur und Spontaneität spiegelt sich auch im überarbeiteten Design wider: Eine eigens entwickelte Typografie verleiht der Marke mehr Charakter und Eleganz, während die kreative Ausrichtung eine ausgewogene Balance zwischen Raffinesse und spielerischer Leichtigkeit schafft.

Diese neue Ausrichtung zeigt sich auch im Umgang mit Kaffee selbst - geprägt von Neugier und Entdeckergeist. Vom Aufgreifen neuer Trends bis hin zur Entwicklung kreativer und mutiger Rezepturen entwickelt sich Nespresso kontinuierlich weiter. Immer im Einklang mit den sich wandelnden Vorlieben der Konsument: innen. Unerwartete Geschmackskombinationen? Unbedingt.

French Lavender & Vanilla? Warum nicht. Wenn Neugier Teil der Marken-DNA wird, wird jede Tasse zu einer offenen Einladung, neue Möglichkeiten zu entdecken.

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ÜBER NESTLÉ NESPRESSO SA

Nestlé Nespresso SA ist ein weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 168.550 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaft zu verbessern.

Im Jahr 2022 hat Nespresso die B CorpTM-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 9.700 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 96 Ländern tätig und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 umfasste das weltweite Netzwerk 818 exklusive Boutiquen.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Nestlé Nespresso unter: www.nespresso.com/de

KAMPAGNEN-CREDITS

Creative Agency: Leo Constellation (Teil von Publicis Groupe)

Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet

Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli

Regie: Clément (We Are From LA)

Produktion (Dreh & Postproduktion): WPP Production

Fotograf: Micaiah Carter