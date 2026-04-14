ENTREZ DANS UN MONDE NOUVEAU AVEC VERTUO DE NESPRESSO ET SUIVEZ DUA LIPA, L'AMBASSADRICE MONDIALE DE LA MARQUE

VEVEY, Suisse, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso dévoile sa toute nouvelle campagne, portée par la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque, l’icône Dua Lipa. Après 40 ans à repousser les limites, Nespresso continue de révolutionner les attentes et d’explorer les possibilités infinies d’un café d’exception.

Cette nouvelle campagne rappelle avec justesse que le café peut être à la fois réconfortant et audacieux, habituel et plein de surprises. Parce qu’avec une tasse Nespresso à la main, vous ne buvez jamais simplement un café ; vous entrez à chaque dégustation de café dans un tout nouveau monde.

CHAQUE CAFÉ NESPRESSO OUVRE UN MONDE NOUVEAU

Au cœur de la campagne, une idée simple et puissante : chaque tasse de café est une invitation à explorer. Cet état d’esprit prend vie à travers une identité visuelle immersive et percutante qui transporte dans des mondes inattendus, tous inspirés par un café d’exception et ancrés dans la culture et la créativité.

Icône de la musique admirée dans le monde entier et ambassadrice mondiale de Nespresso, Dua Lipa s’impose comme la guide idéale. Célébrée pour sa créativité sans limites et son regard sur le monde, elle incarne parfaitement le goût de l'exploration porté par la campagne. En clin d’œil, Dua s’approprie la réplique culte de George Clooney, « What Else? »*, et la réinvente en une opportunité de ne jamais se conformer, ce qui fait joliment écho plus tard à l’apparition de Clooney, hommage à l'héritage de Nespresso.

Portée par la curiosité et cette question perpétuelle « What Else? »*, elle explore de nouvelles saveurs et sensations. D’une tasse de café Melozio réconfortante le matin à New York à un espresso Altissio l’après-midi en Italie, d’un latte glacé Double Espresso Chiaro au bord de la piscine à une recette gourmande avec le café French Lavender & Vanilla Decaffeinato plus tard dans la journée, les cafés Nespresso s’adaptent toujours à chaque envie, à chaque moment et à chaque aventure. Une journée, une multitude de mondes, tous dignes d’être explorés.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

APPUYEZ, EXPLOREZ AVEC VERTUO UP

Autre protagoniste central de la campagne : la toute nouvelle machine Vertuo Up de Nespresso. Conçu pour les amateurs de cafés dans l’air du temps, Vertuo Up offre une connectivité avancée, un temps de chauffe ultra-rapide de 3 secondes et un nouveau bouton Création Café qui permet des extractions plus courtes et plus concentrées, idéales pour les recettes à base de lait, de boissons végétales et pour les cafés glacés. Avec plus de 50 cafés d’exception, chaque tasse devient une nouvelle opportunité d’exploration.

Prouesse de design, Vertuo Up introduit également un nouveau levier inspiré du geste signature de Nespresso, apportant fluidité à chaque préparation. Grâce à la Technologie Centrifusion™, Vertuo Up reconnaît intelligemment chaque capsule et adapte l’extraction avec précision pour révéler toute la complexité des arômes, couronnée par l’emblématique crema Nespresso. L'une des machines les plus polyvalentes de Nespresso à ce jour, Vertuo Up apporte tout un monde de possibilités cafés, à déguster confortablement à la maison.

UNE IDENTITÉ FRAÎCHE ET UNE NOUVELLE APPROCHE DU CAFÉ

Cette campagne ouvre un chapitre important pour Nespresso. Tout en restant fidèle à son héritage d’un café de haute qualité et à son engagement envers la culture mondiale du café, la marque adopte désormais une identité plus expressive, créée pour les amateurs de café qui voient leur rituel comme une extension de leur personnalité. Développée en collaboration avec son agence récemment nommée Leo Constellation, Nespresso introduit une approche créative flexible et évolutive. Alliant structure et spontanéité, les nouveaux codes visuels présentent une typographie sur mesure qui apporte sophistication et caractère, tandis que la direction artistique trouve un équilibre harmonieux entre raffinement et légèreté.

Cette identité renouvelée fait le pont avec une nouvelle approche du café, portée par la curiosité et l'exploration. De l'adoption des tendances émergentes à la création de recettes innovantes et audacieuses, Nespresso continue d'évoluer au rythme des envies et des inspirations des amateurs de café. Des accords de saveurs inattendus ? Absolument. Un café décaféiné aromatisé à la lavande et à la vanille ? Pourquoi pas. Lorsque la curiosité fait partie de l'ADN de la marque, chaque tasse de café devient une invitation à découvrir ce qui est encore possible. What Else?*

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À PROPOS DE NESTLÉ NESPRESSO SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L’entreprise collabore avec plus de 168 550 caféiculteurs dans 18 pays dans le cadre de son programme AAA pour une Qualité Durable™ afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles plus durables dans les fermes et leur écosystème. Lancé en 2003 en collaboration avec l’ONG Rainforest Alliance, ce programme permet d’accroître le rendement et la qualité des récoltes, d’assurer d’un approvisionnement plus durable en café de la plus haute qualité et d’améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™, rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9700 entreprises engagées qui répondent aux normes de B Corp élevées en matière de responsabilité sociale, environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présent dans 96 marchés et compte plus de 14 000 collaborateurs. En 2024, elle exploitait un réseau mondial de 818 boutiques.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site institutionnel de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.



CRÉDITS DE CAMPAGNE

Agence créative : Leo Constellation (Groupe Publicis)

Co-PDG, Leo Constellation : Agathe Bousquet

Co-PDG, Leo Constellation : Marco Venturelli

Réalisateur : Clément (We Are From LA)

Agence de production (Tournage et post-production) : WPP Production

Photographe Talent : Micaiah Carter