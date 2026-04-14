Akkodis und STACKIT schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cloud‑Transformation in Deutschland

Die Partner verbinden souveräne Cloud-Infrastruktur mit Engineering- und Transformationskompetenz und schließen damit eine zentrale Lücke zwischen Infrastruktur und produktiver Anwendung.

[Sindelfingen, den 14.04.2026] – Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und STACKIT, der Cloud-Anbieter von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen und Organisationen in Deutschland beim Aufbau souveräner Cloud-Architekturen für geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen.

Während viele Anbieter souveräne Cloud-Infrastrukturen bereitstellen, stehen Unternehmen häufig vor der Herausforderung, diese sicher, skalierbar und regulatorisch belastbar in bestehende Unternehmens- und Produktionsumgebungen zu integrieren. Genau hier setzt die Partnerschaft von Akkodis und STACKIT an. Die Zusammenarbeit verbindet die vollständig in Deutschland betriebene Cloud-Plattform von STACKIT mit der Transformations- und Engineering-Expertise von Akkodis – von der Architektur über Migration und Modernisierung bis zum Betrieb komplexer Plattform- und Anwendungslandschaften.

Damit entsteht ein durchgängiger Transformationsansatz, der souveräne Infrastruktur nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent mit Anwendungen, Plattformen und Betriebsmodellen zusammenführt.



Souveräne Cloud für geschäftskritische Anwendungen

STACKIT steht für unabhängige, auditierbare und in Deutschland sowie der EU betriebene Cloud-Infrastruktur. Akkodis ergänzt dies durch umfassende Engineering- und Transformationskompetenz in komplexen Unternehmens- und Produktionsumgebungen. Der gemeinsame Ansatz geht damit über klassische Cloud-Migration hinaus: Ziel ist es, digitale Souveränität operativ nutzbar zu machen – für geschäftskritische Anwendungen, Daten und Prozesse.

Dazu bündeln die Partner Kompetenzen in den Bereichen:

Cloud- und Plattform-Engineering

Migration und Modernisierung geschäftskritischer Anwendungen

Aufbau sicherer Betriebsmodelle für Plattform, DevOps und SecOps

Umsetzung regulatorischer Anforderungen in regulierten Industrien

So entsteht ein „Sovereign-by-Design“-Ansatz, bei dem Souveränität, Compliance und Betriebssicherheit bereits in der Architektur moderner Plattformen verankert werden.



Fokus auf regulierte Branchen und kritische Infrastrukturen

Die Partnerschaft richtet sich insbesondere an Branchen mit hohen Anforderungen an Datenresidenz, Governance und regulatorische Nachvollziehbarkeit. Dazu zählen unter anderem:

Manufacturing, Automotive und Logistics mit komplexen Produktions- und Lieferketten

Public Sector sowie KRITIS-nahe Organisationen

Healthcare & Life Sciences mit sensiblen Daten und strengen regulatorischen Vorgaben



Organisationen in diesen Bereichen benötigen Cloud-Architekturen, die Innovation ermöglichen und gleichzeitig Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Sicherheit gewährleisten. Die Partnerschaft schafft dafür einen belastbaren Transformationsrahmen – von der Analyse über Migration und Modernisierung bis hin zum sicheren Betrieb.



Engineering-Exzellenz trifft souveräne Cloud-Infrastruktur

Durch die Zusammenarbeit ergänzen sich die Stärken beider Unternehmen: STACKIT stellt eine souveräne Cloud-Infrastruktur „Made in Germany“ bereit, während Akkodis Organisationen bei der Architektur, Umsetzung und dem Betrieb komplexer Plattform- und Anwendungslandschaften begleitet.

Die Partnerschaft basiert dabei auf:

souveräne Infrastruktur mit Betrieb in Deutschland und der EU

Engineering-Expertise für komplexe Enterprise- und Produktionsumgebungen

Erfahrung in regulierten Branchen und Compliance-Anforderungen

End-to-End-Begleitung über den gesamten Cloud-Transformationszyklus hinweg

Akkodis unterstützt Kunden dabei, für jede Anwendung die passende Plattformstrategie zu entwickeln und diese sicher, effizient und zukunftsfähig zu betreiben – unabhängig von der jeweils eingesetzten Cloud-Technologie.



Stimmen zur Partnerschaft

„Mit dieser Partnerschaft legen wir die Grundlage, sensible und regulierte Anwendungen sicher, nachvollziehbar und leistungsfähig in die Cloud zu bringen. Gemeinsam mit STACKIT verbinden wir souveräne Cloud-Infrastruktur mit unserer Engineering- und Transformationsexpertise – ein Ansatz, der für viele unserer Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt und gerade im deutschen Markt einen hohen Stellenwert hat. Mit klarem Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und Zukunftssicherheit.“, so Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.

„Mit STACKIT schaffen wir die technologische Basis für souveräne Innovation", sagt Bernd Wagner, CSO Schwarz Digits. „Durch die Zusammenarbeit mit Akkodis kombinieren wir diese Infrastruktur mit tiefgreifender Engineering-Expertise. Das Ergebnis ist ein ‚Sovereign-by-Design‘-Ansatz, der es gerade Kunden in regulierten Branchen erlaubt, ihre digitale Transformation signifikant zu beschleunigen.“



Langfristiges Zielbild der Partnerschaft

Die Partnerschaft ist als langfristige Zusammenarbeit angelegt. Akkodis wird Preferred Delivery- und Transformation-Partner für STACKIT in ausgewählten Zielsegmenten. Gleichzeitig wird STACKIT für Akkodis ein zentraler Baustein für souveräne Cloud-Architekturen in regulierten und daten-sensitiven Einsatzbereichen.

Gemeinsam schaffen beide Unternehmen damit eine Grundlage für souveräne Cloud-Transformation in Deutschland und unterstützen Organisationen dabei, Innovation, Sicherheit und regulatorische Anforderungen in Einklang zu bringen.





Medienkontakte

Meldina Kurti

Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis

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E. presse@akkodis.com



Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen – von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 40.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu erzielen. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter



Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission “Making The Future Work For Everyone” verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com



Über STACKIT

STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt aktuell vier Rechenzentren – davon eins in Österreich – und lässt ein Fünftes in Lübbenau entstehen. Das im schwäbischen Neckarsulm beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa – digital, führend. Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe.

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