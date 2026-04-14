Publicis Groupe : Revenu du premier trimestre 2026

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Très bon T1

Accélération séquentielle attendue au T2

Confirmation des prévisions annuelles

malgré l’environnement macroéconomique

14 avril 2026

Croissance organique du revenu de +6,4 %, conduisant à une croissance organique du revenu net de +4,5 %, en ligne avec les attentes

Solide performance des principales régions : +4,7 % aux Etats-Unis, +3,9 % en Europe, +5,9 % en Asie-Pacifique

Accélération séquentielle de la croissance organique du revenu net attendue au T2 2026

Confirmation des prévisions annuelles 2026 : Croissance organique du revenu net entre +4 % et +5 %, avec un plancher solide Légère amélioration de la marge opérationnelle, vs. 18,2 % en 2025, le niveau le plus élevé de l’industrie Free cash flow de 2,1 milliards d'euros environ 1







T1 2026

Revenu 4 191 M€ Revenu net 3 460 M€ Croissance organique du revenu +6,4 % Croissance organique du revenu net +4,5 %

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Publicis a eu un très bon début d’année, surperformant l’industrie sur près de 20 trimestres consécutifs malgré un contexte macro-économique instable.

La croissance organique du revenu a atteint 6.4 %, soit 4.5 % en net, nous permettant de creuser d’avantage l’écart avec nos pairs.

Toutes nos régions affichent de solides performances. Les États-Unis affichent +4,7%, l’Europe à +4% et l’APAC à +6%.

Dans un contexte mondial qui demeure incertain, nous donnons de la visibilité sur notre performance pour le reste de l’année. Nous confirmons notre objectif de croissance, déjà le meilleur du secteur, de 4 à 5% avec un seuil ferme de 4%, et une croissance séquentielle en accélération au T2 malgré une base de comparaison plus élevée de 100 points de base.

Alors que notre industrie a connu plus de changements au cours des 12 derniers mois que sur les 12 dernières années, nous sommes confiants en notre capacité à surperformer de nouveau en 2026 et au-delà, pour trois raisons clés.

D’abord, notre transformation est derrière nous et nous sommes entièrement concentrés sur la croissance de nos clients. Cela nous a permis de conserver la première place des classements New Business pour la septième année consécutive, et de rester #1 aux États-Unis et en Chine en 2026, malgré la consolidation du secteur.

Par ailleurs, nous continuons d’élargir notre marché adressable dans un paysage concurrentiel qui se réduit, en investissant dans les expertises différenciantes pour nos clients. Nous l’avons une nouvelle fois démontré au premier trimestre, avec l’acquisition de la plateforme de mesure de performance AdgeAI, ainsi que de 160over90, leader mondial du marketing sportif.

Enfin, et surtout, l’IA est un moteur de croissance pour Publicis : elle renforce notre avance sur la concurrence et nous permet d’étendre nos partenariats avec certaines des entreprises les plus innovantes au monde, comme Microsoft.

J’aimerais remercier tous nos clients pour leur confiance et nos collaborateurs pour leurs efforts remarquables. ».

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REVENU ET REVENU NET DU 1er TRIMESTRE 2026

Le revenu de Publicis Groupe au 1er trimestre 2026 est de 4 191 millions d’euros, à comparer à 4 161 millions d’euros au 1er trimestre 2025. La croissance organique du revenu s’élève à +6,4 %.

Le revenu net de Publicis Groupe au 1er trimestre 2026 est de 3 460 millions d’euros, à comparer à 3 535 millions d’euros au 1er trimestre 2025. La croissance organique du revenu net s’élève à +4,5 %. Les variations de taux de change ont un impact négatif de 268 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 46 millions d’euros.

Les services marketing alimentés par l'intelligence artificielle, qui représentent 86 % du revenu net total du Groupe, continuent à progresser fortement, grâce à une demande croissante de la part des clients, en affichant une croissance organique du revenu de +7,6 % et une croissance organique du revenu net de +5,6 % sur le trimestre. Cela inclut les activités Connected Media, qui enregistrent une croissance organique du revenu net high single-digit, et Intelligent Creativity, qui enregistre une croissance organique low single-digit ce trimestre. La situation géopolitique au Moyen-Orient a réduit la visibilité des clients et a pesé sur les projets de transformation à grande échelle nécessitant d'importants investissements capex. En conséquence, les activités Technology, qui représentent 14 % du revenu net total, affichent une légère baisse sur une base organique du revenu net sur le trimestre.

Répartition du revenu net du 1er trimestre 2026 par zone géographique

Revenu net Croissance organique



(en millions d'euros) T1 2026 T1 2025 Amérique du Nord 2 145 2 235 +4,7 % Europe 837 827 +3,9 % Asie Pacifique 286 286 +5,9 % Moyen-Orient & Afrique 93 103 -5,1 % Amérique Latine 99 84 +13,3 % Total 3 460 3 535 +4,5 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en croissance organique de +4,7 %. Les Etats-Unis, la géographie la plus importante du Groupe, qui représentent 59 % du revenu net total au T1, enregistrent une forte croissance organique de +4,7 % ce trimestre, portée par Connected Media et Intelligent Creativity tous deux en progression mid-single-digit.

Le revenu net en Europe est en croissance organique de +3,9 %. La croissance organique au Royaume-Uni s’établit à +6,2 %. La France affiche une croissance organique de +1,6 % portée par Connected Media.

Le revenu net de la zone Asie‑Pacifique est en hausse de +5,9 % sur une base organique. La Chine délivre une forte croissance organique de +11,7 %, portée par un Connected Media en croissance à deux chiffres.

La région Moyen-Orient & Afrique enregistre une baisse de -5,1 % sur une base organique en raison du conflit dans la région ce trimestre.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +13,3 % en organique porté par Connected Media et Intelligent Creativity tous deux en progression à deux chiffres.

Endettement net

L’endettement financier net s’établit à 1 156 millions d’euros au 31 mars 2026, à comparer à une position nette de trésorerie positive de 548 millions d’euros au 31 décembre 2025, reflétant la saisonnalité de l’activité. La dette nette moyenne du Groupe sur 12 mois glissants s'est élevée à 1 035 millions d'euros au 31 mars 2026, contre 672 millions d’euros le 31 mars 2025.

ACQUISITIONS

En mars 2026, le Groupe a annoncé l’acquisition de Adge.AI, une entreprise leader dans le domaine de la mesure et de l’intelligence de contenu. Adge.AI analyse les données d’engagement et de conversion, identifie les éléments créatifs les plus performants et fournit des enseignements concrets pour orienter la stratégie de contenu et améliorer le ROI des campagnes. En intégrant Adge.AI à son infrastructure de production, déjà la plus vaste et la plus avancée du secteur, Publicis offrira des capacités de mesure de contenu en temps réel, ainsi que des prévisions sur la performance, activables immédiatement afin d’améliorer l’efficacité et l’impact des contenus.

En avril 2026, le Groupe a annoncé l’acquisition de 160over90, agence de référence spécialisée dans le sport et la culture, qui était une division de WME Group. 160over90 sera intégré à Publicis Sports afin de donner naissance à une plateforme mondiale capable de générer des résultats mesurables en connectant les marques à leurs audiences, dans les domaines du sport et de la culture grâce à la puissance combinée des technologies et de la data de Publicis.

PERSPECTIVES

Publicis Groupe réitère son objectif d'atteindre une croissance organique du revenu net dans la fourchette de +4 % à +5 % pour l’année 2026, grâce à l'impact positif du new business, à son taux de rétention client élevé et à la croissance de l'ensemble de sa clientèle. Le Groupe est confiant que le bas de la fourchette à +4 % est très ferme.

Le Groupe prévoit une légère accélération séquentielle de la croissance organique du revenu net en T2 2026, à condition que la situation macroéconomique ne se détériore pas de manière significative.

Le Groupe réaffirme par ailleurs ses objectifs 2026 pour ses ratios financiers, qui devraient atteindre de nouveaux records, notamment :

Un taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18,2 % tout en maintenant un niveau d'investissement élevé.

Un free cash flow de 2,1 milliards d’euros environ, avant variation du besoin en fonds de roulement, sur la base d'une parité de change de 1,20 dollar par euro.

Le Groupe dispose de toutes les conditions nécessaires pour maintenir cette performance au-delà de 2026, et réitère son objectif de croissance annuelle à taux de change constant du revenu net et du BNPA ajusté de +6 % à +7 % et de +7 % à +9 % respectivement.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe ( www.publicisgroupe.com ), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

A propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

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Contacts

Publicis Groupe

Amy Hadfield Directrice de la Communication + 33 1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Directeur financier adjoint, Relations Investisseurs + 33 1 44 43 74 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Carla Foucaud Relations Investisseurs + 44 20 7830 3710 carla.foucaud@publicisgroupe.com

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 Revenu net 2025 3 535 Impact des taux de change (2) (268) Revenu net 2025 au taux de change 2026 (a) 3 267 Revenu net 2026 avant acquisitions (b) 3 414 Revenu net des acquisitions (1) 46 Revenu net 2026 3 460 Croissance organique (b/a) +4,5%





Impact des taux

de change

au 31 mars 2026

(en millions d’euros) GBP (2) (12) USD (2) (218) Autres (38) Total (268)





(1) Acquisitions (dont BR Media, Lotame, Atomic 212, Captiv8, p-Value, Adopt, Chain Reaction, Moov AI, BRW, Bespoke, Hepmil et Nucleus), nettes de cessions

(2) EUR = 1,170 USD en moyenne au 1er trimestre 2026 vs. 1,052 USD en moyenne au 1er trimestre 2025

EUR = 0,868 GBP en moyenne au 1er trimestre 2026 vs. 0,835 GBP en moyenne au 1er trimestre 2025

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique du revenu : Variation du revenu, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Croissance organique du revenu net : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Free cash flow avant variation du BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne sur les douze derniers mois des dettes nettes mensuelles fin de mois.

1 Avant variation du besoin en fonds de roulement et basé sur une parité 1 EUR = 1,20 USD.

Pièce jointe